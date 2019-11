Ipo Aramco, sauditi ai ferri corti con le grandi banche straniere

L’Ipo alla fine è stata ridimensionata rispetto ai piani iniziali: verrà collocato appena l’1,5% del capitale (invece del 5%) e solo sul listino saudita, con l’obiettivo di raccogliere 24-25,6 miliardi di dollari, in pratica – se va bene – un quarto di quanto Riad in origine aveva sperato di ottenere.

Nella sua veste attuale l’operazione porterà a valutare Saudi Aramco 1.700 miliardi di dollari nella migliore delle ipotesi. Ma anche questa cifra è sembrata eccessiva ai banchieri occidentali, che – secondo un retroscena descritto dal Financial Times – sono stati cacciati in malo modo dall’incontro finale con funzionari e dirigenti sauditi, sabato 16 a Riad. La loro colpa: aver insistito per una valutazione più moderata, tra 1.200 e 1.500 miliardi, sostenendo che gli investitori occidentali non avrebbero pagato di più.

La casa reale poche ore dopo ha rotto gli indugi, fissando dimensioni e prezzo dell’Ipo e cancellando tutte le tappe del roadshow all’estero, ad eccezione di quelle nell’area del Golfo Persico.

Il tour a questo punto appare quasi superfluo: la tranche riservata agli investitori istituzionali – afferma la tv Al Arabiya – è già stata sottoscritta per oltre 64 miliardi di riyal (17 miliardi di dollari). Meno reattivo il pubblico retail, che per ora ha prenotato circa un terzo della quota di azioni riservata, per un valore di 10 miliardi di riyal. Ma c’è ancora tempo, fino al 28 novembre per i piccoli risparmiatori e fino al 4 dicembre per gli istituzionali.

