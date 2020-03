Ipotesi chiusura scuole in tutta Italia, il governo deciderà con un nuovo Dpcm L'ipotesi della chiusura delle scuole in tutta Italia è uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso questa mattina. di Andrea Gagliardi

(ANSA)

Il governo sta valutando la chiusura delle scuole in tutta Italia. L’ipotesi è uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso questa mattina. Fonti ministeriali chiariscono che ancora «nessuna decisione è stata presa al riguardo né sull'effettiva chiusura delle scuole né sul giorno a partire dal quale la misura potrebbe essere resa attuativa». Finora questa misura era stata evocata ma non proposta dal Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte. Ma si sta valutando in queste ore in base all’evoluzione della curva dei contagi. Del resto tra oggi e domani è atteso un nuovo Dpcm che integrerà quello in scadenza l’8 marzo e che andrà in vigore lunedì 9 marzo.

Il nuovo Dpcm in arrivo

Potrebbe essere questa la sede per inserire la misura della chiusura delle scuole in tutta Italia. Nel nuovo Dpcm dovrebbero trovare spazio le raccomandazioni del Comitato rivolte a tutti nell’intero Paese di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, con invito alle persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati. E il governo dovrà decidere, tra l’altro, se allargare la zona rossa e se prorogare o meno la chiusura delle scuole nelle tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) e nelle due province (Pesaro Urbino e Savona) dell’area gialla.

In Lombardia ipotesi scuole chiuse per un'altra settimana

In Lombardia si va verso l’estensione del fermo delle lezioni anche per la prossima settimana. La decisione non è ancora presa e ci vorrà probabilmente fino a giovedì per decidere. Ma intanto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha parlato delle possibilità di una «proroga di una ulteriore settimana da valutare con il ministro della Salute, Roberto Speranza. Bisogna capire se questo strumento è efficace e se proseguire la chiusura ha un senso».

Si allunga la lista dei sindaci che chiudono le scuole

Intanto oltre alle regioni fuori dalla zona rossa e gialla come le Marche il Piemonte e la Liguria dove è stata disposta la sospensione delle attività didattiche fino all’8 marzo, si allarga la lista di comuni della zona bianca che hanno deciso di chiudere le scuole per l’emergenza sanitaria legata a casi di coronavirus riscontrati. Estesa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Vasto (Chieti) a seguito di un caso positivo di Covid-19.

Per lo stesso motivo prevista la chiusura della scuola primaria 15 giorni e per quattro giorni di tutte le altre scuole nel comune di Chiusi (Siena). Scuole chiuse fino a sabato 7 marzo a Torre del Greco (Napoli) e a Città della Pieve (Perugia). La Provincia di Bolzano ha disposto la chiusura di alcune scuole in Alta Pusteria, Val Gardena e Val Badia. In Molise, chiuse per quattro giorni tutte le scuole a Montenero di Bisaccia (in provincia di Campobasso) per sanificare le aule dopo che una donna è risultata positiva al virus.