Ipotesi flat tax per i dipendenti: cosa vuol dire e come funziona

Per stimolare l’emersione del sommerso la proposta leghista fissava «un tetto di conformità del reddito dichiarato pari al 10% di incremento rispetto al reddito dichiarato nell’anno precedente». Al di sopra di questo incremento reddituale non vengono fatti accertamenti fiscali («se non nel caso di frodi fiscali o di altre condizioni che determinino l’insorgenza di reati penali»).

Il risultato sarebbe da una parte «garantire l’attuale gettito dell’Irpef/Ires senza incidenze negative sul bilancio dello Stato e la progressività dell’imposta», dall’altra «garantire la naturale crescita del gettito» e «spingere all’aumento dei redditi dichiarati». Ecco perché il Ddl «non comporta oneri per lo Stato».

La simulazione

Uno studio di Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi pubblicato su lavoce.info ha calcolato i possibili effetti della misura ipotizzata dal governo. La simulazione parte utilizzando le retribuzioni contrattuali medie del 2021 di due categorie di dipendenti pubblici: dirigenti e impiegati. Il reddito medio per un dirigente pubblico è stato lo scorso anno di 69mila euro, quello di un impiegato di 28mila euro. Si ipotizza poi per il 2022 un incremento di reddito pari alla media storica degli ultimi tre anni, che corrisponde a 1.250 euro per il dirigente e a 100 euro per l'impiegato.

La diminuzione dell’imposta

L’Irpef netta calcolata con l'attuale sistema nel 2022 sui redditi incrementati risulta per il dirigente di 21.358 euro e per l'impiegato di 4.754 euro. Nel 2022, applicando il 15 per cento all'incremento di reddito annuale, il dirigente pagherebbe 21.008 euro e l'impiegato 4.734 euro. Quindi, per il dirigente la diminuzione di imposta è di 350 euro e per l'impiegato di 20 euro. Si tratterebbe, è la conclusione, di «una esigua diminuzione della pressione fiscale». Gli effetti sarebbero poi ulteriormente ridotti se, come ha lasciato intendere Giorgetti, la tassa piatta potrà essere applicata solo a «una quota dell’incremento di reddito».