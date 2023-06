Ipotesi fringe benefit 1.000 euro per tutti e bonus figli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Portare il limite di esenzione fiscale per i fringe benefit a 1.000 euro per tutti, con l’aggiunta di un bonus figli da 660 euro per un massimo di 3 figli. È questa una delle ipotesi cui lavorano maggioranza e governo per modificare la norma sui fringe benefit contenuta nel Dl lavoro. La norma del provvedimento alza il tetto (da 258 euro) a 3mila euro per i soli lavoratori dipendenti con figli: la modifica allargherebbe di molto la platea, ma si stanno valutando le coperture. L’ipotesi su cui si lavora, secondo quanto si apprende, costerebbe circa 250 milioni.

Smart working (per ora) accantonato

In commissione Affari sociali al Senato sono al vaglio gli emendamenti al decreto. All’esame c’è un pacchetto di 200 segnalati e al momento sono stati accantonate le modifiche che richiedono coperture, su cui si attende la valutazione del Mef: si tratta degli emendamenti sullo smart working (il 30 giugno termina la possibilità del lavoro agile per fragili e genitori di under 14 e si valuta una proroga, ma forse non per entrambe le categorie) e, appunto, sui fringe benefit.

Verso l’Aula il 13 o 14 giugno

L’obiettivo è chiudere l’esame in commissione in settimana in modo da andare in Aula il 13 o 14 giugno, ha riferito il presidente della commissione Francesco Zaffini, esprimendo la volontà di «contribuire a migliorare un po’ il provvedimento, che è importante e che noi vogliamo lavorare. Qualcosa dell’opposizione verrà recepito, lo spirito è buono».