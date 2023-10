Ipotesi Piano di esodo per i Campi Flegrei sul tavolo del Governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriverà in Consiglio dei ministri tra domani, 5 ottobre, e la prossima settimana il Piano di esodo in relazione al bradisismo dei Campi Flegrei annunciato dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che ha recepito l’invito dei sindaci. «Uno strumento che verrà adottato solo in casi di estrema necessità – ha detto il ministro Musumeci – ma averlo, elaborarlo e tenerlo aggiornato è buona pratica di prevenzione». Sarà inserito nel decreto legge per i Campi Flegrei a cui il ministero sta lavorando.

Il Piano tra l’altro, proprio nel definire le linee guida per una eventuale evacuazione, deve tener conto della decisione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi, di non modificare il livello di allerta giallo per il rischio vulcanico, e con riferimento alla sismicità, connessa al bradisismo, ha sostenuto che la maggiore frequenza degli sciami sismici, l’aumento della loro magnitudo e il perdurare del sollevamento del suolo, suggeriscono che gli stessi eventi sismici possano ripetersi in futuro.

Riparte lo sciame sismico

Non c’è tregua dal bradisismo nei Campi Flegrei. Parte un nuovo sciame sismico dopo l’altro (una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita alle 10,46 del 4 ottobre, mentre, in precedenza un’altra scossa si era registrata alle 10,18 con una magnitudo 1.7. ) e i cittadini mostrano stanchezza e preoccupazione crescente. Così diventa sempre più urgente e avvertita l’esigenza di dotare i Comuni di piani di evacuazione per la difesa della popolazione dal rischio connesso al bradisismo. Anche perché si vive in un vero paradosso: Comuni che da più di un secolo con il bradisismo hanno a che fare ciclicamente non sono dotati di piani ad hoc. «Abbiamo il piano per il rischio vulcanico, che è stato approvato ed è stato anche oggetto di sperimentazione nel 2019 – dice da giorni il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni – ma mancano linee guida su come comportarsi in caso di bradisismo».

I consigli degli scienziati: evacuare piccole aree più a rischio

Diminuire significativamente la popolazione residente nella zona rossa (circa 600mila persone), adottare uno schema di evacuazione progressiva che inizia da una piccola area considerata a maggior rischio, evacuare, almeno temporaneamente, gli edifici localizzati entro 1 chilometro e mezzo dall’area di Solfatara-Agnano, vale a dire nella zona in cui si producono i terremoti maggiori, per verificare l’agibilità e la capacità di resistenza degli edifici ad altre scosse rilevanti. Sono alcune delle proposte al centro del seminario che si terrà venerdì, 6 ottobre, a Napoli nel Circolo Savoia. «Occorre studiare subito un piano di evacuazione specifico per il rischio flegreo che si prefigura molto complesso, rappresentato dal rischio eruzione», dice Antonio Coviello, che coordina un team di esperti tra vulcanologi dell’INGV, geologi dell’ENEA, urbanisti, giuristi ed economisti del CNR-IRISS, gruppo impegnato da anni in un progetto di ricerca scientifico nello studio dei rischi da calamità naturali.

«Oggi nell’area Flegrea il più grave ed urgente problema è la sismicità, che seguendo il continuo sollevamento del suolo, che a sua volta riflette un progressivo aumento di pressione interna del sistema, sta aumentando, sia in frequenza che in magnitudo massima – aggiunge il professor Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca INGV – L’unica soluzione immediata per scongiurare tragedie, anche perché gli edifici sono strutturalmente sempre più provati dalle continue scosse, con magnitudo crescente, è evacuare, almeno temporaneamente, gli edifici localizzati entro 1.0-1.5 km dall’area di Solfatara-Agnano, ossia nella zona in cui si producono i terremoti maggiori, per verificarne l’agibilità e la capacità di resistenza ad altre scosse maggiori».