Ipotesi referendum confermativo

In caso di sì definitivo alla riforma, per l'entrata in vigore bisognerà attendere i tre mesi previsti dalla Costituzione per dare il tempo agli aventi diritto, ossia 500mila elettori o 5 consigli regionali o un quinto dei parlamentari di una Camera, di attivare la procedura e raccogliere le firme per il referendum confermativo. In caso di leggi di revisione costituzionale il referendum è escluso infatti solo se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. E anche se martedì 7 luglio questo accadesse alla Camera (con oltre 420 sì), al Senato, lo scorso 11 luglio, il via libera è avvenuto con 180 sì. Meno della maggioranza necessaria dei due terzi per evitare il referendum.