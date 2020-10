Ipsos: per più di due italiani su dieci l’emergenza Covid minaccia la democrazia

Il 78,7% del campione: più democrazia diretta

La delusione per gli assetti attuali del sistema democratico implica la ricerca di aggiustamenti, quando non di radicali alternative. Godono così di vasto consenso sia l'ipotesi di una redistribuzione dei poteri verso il basso (dallo Stato verso regioni e comuni) sia la suggestione della democrazia diretta. Se nel primo caso le opinioni sono associabili soprattutto agli orientamenti politici (collocazione a destra o nel centrodestra) e alla variabile territoriale (soprattutto per quanto riguarda i residenti nel Nord-Est) nel secondo è più una chiave di lettura legata alla marginalità economica e sociale a orientare le preferenze: disoccupati, operai, persone in difficoltà economica, lontane e disinteressate alla politica subiscono maggiormente il fascino della democrazia diretta. Il 78,7% del campione interpellato si dice favorevole al rafforzamento dei meccanismi di democrazia diretta in Italia, come referendum, leggi di iniziativa popolare, potere decisionale attribuito direttamente al popolo senza passare dai propri rappresentanti.

Lo spettro della crisi economica e la perdita del lavoro

C’è poi l'emergenza Coronavirus, che aggiunge un ulteriore elemento di sfida alla tenuta democratica del Paese. Per il 29,3% del campione la pandemia, con conseguente necessità di arginarla attraverso misure restrittive, è una minaccia per la democrazia in Italia. Circa la metà delle persone interpellate per l’indagine è dell’idea che potrebbero esserci dei rischi ma che alla fine non ci saranno gravi conseguenze. Secondo il 62,3% l’elemento che più minaccia in questo momento la democrazia in Italia è la crisi economica e la perdita di posti di lavoro, che potrebbero alimentare la rabbia e l’invidia sociale. Molto distanziati, a pari merito con una quota del 21,3% del campione interpellato dall’indagine, due elementi ulteriori: l’indebolimento della solidarietà europea e internazionale, con l’avanzata dei sovranisti, e le tensioni tra il governo centrale e quelli regionali.

La partecipazione degli italiani alla vita politica e sociale

L’Italia rimane un paese con tassi intermedi di partecipazione, interesse, conoscenza della cosa pubblica, che oggi viaggia anche sui social ma che non richiama l'interesse dei più giovani. Più di un terzo degli italiani si dichiara «socialmente attivo»: iscritto ad almeno un corpo intermedio tra associazioni, sindacati (le voci più frequenti), ordini professionali, movimenti, partiti o associazioni imprenditoriali. Tra le associazioni, prevalgono quelle attive in ambito sociale e culturale. I tassi di partecipazione sono sensibilmente più alti tra alcune categorie specifiche: più benestanti e istruiti, vicini alla religione o collocati politicamente a sinistra. La partecipazione è invece minore tra le casalinghe, gli studenti, i disoccupati e coloro che si dichiarano non interessati alla politica. La vita associativa ha subito senza dubbio gli effetti del lockdown: 4 persone interpellate su 10, tra quelle socialmente attive, registrano un'interruzione totale delle attività del loro gruppo, mentre un altro 16% dichiara che le attività sono proseguite solamente in minima parte.

Il ruolo dei corpi intermedi

L’emergenza Covid - 19 chiama in causa direttamente i corpi intermedi. Il quadro della fiducia li vede in gran parte non riscuotere un credito in tal senso dalla maggioranza degli italiani. Fanno eccezione però tre categorie: associazioni di volontariato, associazioni a tutela dei consumatori e fondazioni culturali. Se queste ultime hanno però un'importanza limitata, non particolarmente accresciutasi negli ultimi anni e solo in parte destinata ad aumentare in futuro, le prime due sono considerate già oggi in un processo di acquisizione di sempre maggiore rilevanza, distinguendosi così nel panorama dei corpi Intermedi. Per quanto riguarda le associazioni imprenditoriali, la loro importanza è considerata in crescita negli ultimi anni e, soprattutto, lo sarà in futuro. Quanto invece ai sindacati, dall’indagine Ipsos emerge che i livelli di fiducia e di rilevanza percepita (presente e futura) sono modesti. Il quadro dei giudizi di merito non è molto migliore: i sindacati non sono attrattivi per i giovani perché non li tutelano abbastanza (ma anche perché si sta perdendo la cultura della solidarietà sul luogo del lavoro), si avanzano dubbi sull'onestà dei sindacalisti e addirittura ci si spinge ad affermare che il sindacato abbia perso la sua funzione storica.