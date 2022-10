Iran, 248 morti e oltre 12mila arresti nelle proteste. Ancora in carcere l’italiana Piperno

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Propaganda anti sistema, danni all’ordine pubblico, collusione contro la sicurezza». Sono le accuse che porteranno al processo le 315 persone coinvolte, nella sola Teheran, nelle proteste per Mahsa Amini: la 22enne di origine curda morta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non indossava il velo in modo corretto.

A annunciarlo è stato il procuratore del tribunale rivoluzionario della capitale iraniana, Ali Salehi, facendo sapere che quattro di loro rischiano la pena capitale. La loro esecuzione aumenterebbe il bilancio di vittime registrate nelle dimostrazioni esplose in tutto l’Iran da oltre un mese e ancora nel vivo.

Harana, l’agenzia di stampa degli attivisti dei diritti umani iraniani, parla di 248 morti e oltre 12mila arresti. Tra di loro c’è la trentenne italiana Alessia Piperno che si trovava nel Paese quando sono iniziate le proteste e aveva manifestato sui social media sostegno per le dimostrazione.

Piperno ancora in carcere. Tajani: massimo impegno

Il caso di Piperno è seguito «con il massimo impegno e con grande determinazione» dal neo ministro degli Esteri Antonio Tajani, come ha dichiarato ieri dopo avere sentito al telefono il padre della ragazza. «Il comportamento di alcuni Paesi occidentali, tra cui la Gran Bretagna, nel sostenere le rivolte in Iran non è costruttivo ed è illegittimo», ha denunciato invece il ministero degli Esteri di Teheran, ribadendo che presto risponderà alle sanzioni imposte dall’Unione europea sulla Repubblica islamica per le «gravi violazioni dei diritti umani» durante la repressione delle dimostrazioni.

«Se gli americani hanno scommesso sugli attuali sviluppi in Iran hanno sbagliato», ha tuonato il portavoce del ministero, Nasser Kanani, attaccando Washington per avere criticato la reazione delle forze iraniane alle dimostrazioni e alludendo al fatto che la posizione americana potrebbe avere conseguenze nei colloqui, attualmente in fase di stallo, per rilanciare l’accordo sul nucleare. «Non possono costringere l’Iran a concedere privilegi unilaterali attraverso l’istigazione, le intimidazioni e le provocazioni», ha avvertito il funzionario della Repubblica islamica.