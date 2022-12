Iran, arrestati membri dei media occidentali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato alcuni membri di media occidentali che avevano ripreso video e immagini di «diverse situazioni» in Iran e li avevano inviati alle loro redazioni: lo hanno reso noto le forze di polizia dell’Iran in un comunicato. Le persone arrestate, che si trovano a Pardis, una città a est di Teheran, avevano il sostegno finanziario e di intelligence dei media occidentali, si legge nella nota, citata dall’Irna. Durante le proteste in corso da tre mesi nel Paese, sono state inviate immagini e video ai social media e alle tv dissidenti in lingua persiana all’estero.