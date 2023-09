Iran, arrestato e rilasciato il padre di Mahsa Amini nell’anniversario della morte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Amjad Amini, il padre di Mahsa, morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. Lo fanno sapere la ong ’Hengaw’ e vari account di dissidenti iraniani sui social media. Nei giorni scorsi, con l’avvicinarsi dell’anniversario della morte della figlia e delle proteste antigovernative che esplosero subito dopo, l’uomo era stato messo sotto sorveglianza e gli era stato chiesto di non tenere cerimonie per commemorare Mahsa. Dopo l'arresto, ha dichiarato la rete Kurdistan Human Rights, le forze di sicurezza iraniane lo hanno rilasciato dopo averlo trattenuto brevemente e avergli intimato di non celebrare l’anniversario della sua morte.

Il trasferimento del padre di Mahsa Amini

Amjad Amini è stato trasferito in una località sconosciuta e nelle ultime settimane era stato convocato almeno 4 volte da varie agenzie di sicurezza per evitare che organizzasse cerimonie in ricordo della figlia. Un membro della famiglia di 30 anni (Safa Aaeli) e il giovane zio di Mahsa Amini erano stati arrestati martedì 12 settembre durante un raid delle forze di intelligence a Saqqez e sono tuttora detenuti. La città di Saqqez, soprattutto intorno alla residenza della famiglia Amini e alle strade che portano al cimitero di Aichi in cui la giovane è sepolta, è stata pesantemente militarizzata, con forze di sicurezza e militari che stazionano in diversi punti armati.

Un anno fa la morte di Mahsa

È passato un anno dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne iraniana di orgine curda uccisa dalla polizia di Teheran perché non indossava bene il velo. La ragazza fu arrestata il 13 settembre di un anno fa e morì dopo 3 giorni di coma, il 16 settembre 2022. Le proteste si diffusero dalla sua città, Saqez, in tutto il paese e hanno dato vita a un movimento anti-governativo che è stato duramente represso (500 morti e circa 20mila persone arrestate) ma ha continuato a farsi sentire fino a oggi. Nell’anniversario della sua morte nuove manifestazioni sono previste in tutto il mondo, Italia inclusa, sabato 16 settembre. In Iran si temono disordini, dopo che le proteste sono andate scemando negli ultimi mesi sotto il peso della repressione che è stata durissima.

Le sanzioni in arrivo

Gli Stati Uniti annunciano quindi sanzioni contro 29 fra personalità ed entità iraniane, “collegate alla violenta repressione del regime iraniano contro le proteste in tutto il paese” seguite al decesso della ragazza. Nella nuova lista di sanzioni, annunciata dal ministero del Tesoro, compaiono 18 “membri chiave delle forze di sicurezza del regime”, fra cui il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (Irgc), il capo del sistema carcerario, Gholamali Mohammadi, tre media di regime (Fars news, Tasnim News e Press Tv), tre alti funzionari e tre individui e una società collegati alla censura del regime e al blocco dell'accesso a Internet.

Le proteste

Cinque attivisti detenuti in Iran hanno annunciato che oggi, sabato 16 settembre, inizieranno uno sciopero della fame in occasione del primo anniversario della morte di Mahsa. Lo rende noto Bbc Persian pubblicando parti della lettera scritta dai cinque attivisti imprigionati - Mustafa Tajzadeh, Hossein Razzaq, Saeed Madani, Mehdi Mahmoudian e Mohammad Najafi - con la quale hanno dichiarato che entreranno in sciopero della fame per protestare contro “le politiche repressive” e per dare solidarietà “alle richieste dei manifestanti, tra cui l'abolizione del velo obbligatorio”. Il regime teme ''una nuova scintilla'' e ''sta cercando in tutti i modi di contenere le proteste'' che vedranno il loro ''clou il 16 settembre'', primo anniversario della morte di Mahsa Amini, quando sono ''previste manifestazioni radicali'' che ''potrebbero sfuggire di mano alle autorità''.