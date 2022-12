Iran: media, pronta esecuzione per un terzo manifestante in Iran. Attivisti, «4 ragazze rapite e imprigionate»

«La famiglia - denunciano ancora gli attivisti - è stata privata del diritto di contattare le ragazze». L’invito del gruppo ai lettori è di essere «la voce di queste ragazze».

Tajani, sgomenti per la repressione e le esecuzioni

Nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani per sottolineare come «in molte aree del mondo donne e uomini, ragazze e ragazzi lottano per i propri diritti e per la libertà, sfidando il volto più spietato della repressione di regimi autoritari e dittature. Assistiamo con sgomento alla violenta repressione dei giovani e delle donne in Iran e all’uso della pena capitale». Di fronte all’uccisione del giovane manifestante iraniano Mohsen Shekari, Tajani ha confermato l’incondizionata opposizione dell’Italia alla pena di morte, ribadendo massima fermezza verso ogni violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Amnesty documenta l’uccisione di 44 bambini

Amnesty International ha reso noto di aver documentato nomi e dati di 44 bambini uccisi durante le proteste in Iran e di aver raccolto informazioni sulle minacce ricevute dai parenti di 13 delle piccole vittime da parte del governo. Lo riporta Iran international. Secondo il rapporto, 34 bambini sono stati uccisi da proiettili al cuore, alla testa o ad altri organi vitali. Quattro a colpi d’arma da fuoco da distanza ravvicinata. Cinque sono morti a causa di aggressioni e uno è rimasto soffocato per i lacrimogeni. I parenti sono stati costretti a seppellirli in villaggi remoti e gli è stato vietato di condividere immagini sui social