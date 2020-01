Iran, Trump minaccia di colpire i siti culturali. Ecco i 24 che non può bombardare (e perché)

L’edificio ottagonale del mausoleo di Oljaytu

Susa

Situata nel sud-ovest dell’Iran, la proprietà comprende un gruppo di tumuli archeologici che sorgono sul lato orientale del fiume Shavur.

Tabriz

Tabriz è stato un luogo di scambio culturale fin dall’antichità e il suo storico complesso di bazar è uno dei più importanti centri commerciali della via della seta. Il complesso del bazar storico di Tabriz è costituito da una serie di strutture in mattoni, edifici e spazi chiusi per diverse funzioni, collegati tra loro e coperti.

Il complessi di bazar di Tabriz

Takht-e Soleyman

Il sito archeologico di Takht-e Soleyman è situato in una valle incastonata in una regione montuosa vulcanica. Il sito comprende il principale santuario zoroastriano in parte ricostruito nel periodo di Ilkhanid (Mongolo) (XIII secolo) e un tempio del periodo sasanide (VI e VII secolo) dedicato ad Anahita.

Il sito archeologico di Takht-e Soleyman

Tchogha Zanbil

Le rovine della città santa del Regno dell’Elam, circondata da tre enormi mura concentriche, si trovano a Tchogha Zanbil. Fondata intorno al 1250 a.C., la città rimase incompiuta dopo l’invasione di Ashurbanipal, come dimostrano le migliaia di mattoni inutilizzati rimasti sul posto.

Giardino persiano

Il sito comprende nove giardini. Sempre diviso in quattro settori, con l’acqua che gioca un ruolo importante sia per l’irrigazione che per l’ornamento, il giardino persiano è stato concepito per simboleggiare l’Eden e i quattro elementi zoroastriani di cielo, terra, acqua e piante.