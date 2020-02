Iran, elezioni nel segno dei conservatori e del coronavirus

La donna, quattro figli, passa subito a colpevolizzare i Paesi stranieri: «Siamo sotto sanzioni, non possiamo e non dobbiamo lasciare il nostro destino in mano agli stranieri». Poco più in là, Askari Sefidi, un arzillo vecchietto usa toni più distensivi. «Sono arrivato qui Teheran dalla lontana regione del Belucistan per curare mia moglie, ho fiducia nell’ex sindaco di Teheran (un conservatore). Votandolo spero di contribuire nella stabilità nella nostra Repubblica islamica. Spero che loro aiutino i poveri come noi».

Dall’imam un sermone geopolitico

All’interno la grande moschea è gremita per l’occasione. Durante il sermone l’Imam prima parla delle elezioni, esortando il popolo a fare il suo dovere votando, e ammonendo i deputati a comportarsi correttamente una volta insediatesi in Parlamento. Poi il discorso sconfina nella geopolitica trasformandosi in una severa invettiva contro Stati Uniti ed Israele.

«Gli Stati Uniti vogliono un Medio Oriente destabilizzato. Ma fortunatamente sono accaduti diversi eventi che vanno contro la loro volontà». Poi prosegue: «Con i negoziati non andremo da nessuna parte. Tutti i successi del passato sono stati ottenuti grazie alla resistenza. E sarà ancora questa la strada . Grazie a questa resistenza l’accordo del secolo (Il piano di Pace presentato dal presidente americano Donald Trump per il conflitto israelo-palestinese, Ndr) è stato come un bambino nato morto. È stato totalmente sconfitto. Comportandosi così gli americani ed i sionisti non saranno più tranquilli».

Passando il Bazar, spingendosi a sud di questa grande capitale (gli abitanti sarebbero circa dieci milioni) , la musica è la stessa. Anzi l’astio contro l’occidente è ancora più marcato.

Approfittando di un’occasione quasi irripetibile - ovvero le strade vuote - puntiamo verso la parte settentrionale della città. La parte più alta, la parte più ricca. Dove l’aria è più pulita, le strade sono più ordinate, e i negozi lussuosi.

Nel quartiere di Tajrish il seggio è allestito in una moschea, come tanti altri. La gente preferisce non parlare. Percorrendo l’elegante strada orlata di alberi ci fermiamo in un altro piccolo seggio, nella zona di Zafaranie, circondato da sfarzosi palazzi. Il presidente di seggio, e i suoi due assistenti, assicurano subito: tra due ore ci saranno grandi file. Poi ci informa che la chiusura del seggio slitterà di due ore proprio per ovviare a questo “potenziale” problema.