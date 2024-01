Iran, Isis rivendica due esplosioni a Kerman

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Isis ha rivendicato la responsabilità delle due esplosioni a Kerman con un post su Telegram citato da Al Arabiya online.

L’Iran ha invece dichiarato che gli attentati che hanno ucciso quasi 100 persone nella parte centrale del Paese sono stati compiuti per punire la posizione del Paese contro Israele: un altro segnale che la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas rischia di diventare un conflitto regionale più ampio.

Le esplosioni vicino alla tomba del comandante iraniano Qassem Soleimani hanno provocato 95 morti e 211 feriti mercoledì, secondo quanto dichiarato dal ministro della Sanità iraniano alla televisione di Stato in un conteggio rivisto delle vittime. Gli attacchi sono avvenuti un giorno dopo l’uccisione di cui si pensa sia responsabile Israele di un leader chiave del gruppo militante Hamas, sostenuto dall’Iran, nella capitale del Libano. Il capo della magistratura iraniana, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, ha giurato di punire i responsabili, senza precisare chi potrebbero essere. L’Iran ha parlato solo di «attacco terroristico innescato da potenze arroganti».

Sebbene l’Iran ritenga che il movente dell’attacco al cimitero sia la sua opposizione a Israele, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matt Miller ha dichiarato di non «aver motivo di credere che Israele sia coinvolto nell’esplosione». Ha aggiunto anche che «gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in alcun modo e suggerire il contrario è ridicolo». L’ipotesi iniziale degli Stati Uniti è che lo Stato Islamico o un gruppo correlato sia dietro l’attacco. Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di non avere commenti sulle esplosioni.

Le esplosioni di mercoledì a Kerman, a circa 800 chilometri dalla capitale Teheran, sono avvenute a distanza di 15 minuti l’una dall’altra all’esterno del cimitero dove una folla di persone partecipava a una cerimonia per commemorare la morte di Soleimani in un attacco di droni statunitensi nella capitale dell’Iraq nel 2020. Le esplosioni sono state causate da due bombe, rispettivamente in una valigia e in un’auto vicino all’ingresso del cimitero.