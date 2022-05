Iran, Israele elimina colonnello dei pasdaran a Teheran

Questo episodio non ha nessun legame apparente né con l’operazione di domenica, né, tantomeno, con Israele. Tuttavia va detto che il centro di ricerca di Parchin è sospettato dall’Aiea (L’Agenzia internazionale per l’energia atomica) di essere utilizzato dall’Iran per la realizzazione di alcuni test finalizzati allo sviluppo di armi nucleari.

I negoziati sul nucleare

Questi due recenti episodi si inseriscono nel delicato processo negoziale che da mesi sta cercando di resuscitare l’accordo sul nucleare del 2015 poi affossato nel 2018 dalla decisione dell’ex presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti. Proprio nelle scorse ore, dal World Economic Forum di Davos, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian ha invitato il presidente americano Joe Biden a porre fine alle politiche di Trump nei confronti dell’Iran, sottolineando che la finestra diplomatica è aperta.

Tuttavia, l’inviato degli Stati Uniti per i colloqui con l’Iran e le altre potenze mondiali ha affermato che le prospettive di rilanciare l’accordo sono «nel migliore dei casi, deboli». Dare a Teheran un sollievo limitato dalle sanzioni potrebbe comunque salvare l’accordo e fornire la base per un’intesa più ampia, ha detto Robert Malley alla commissione per le relazioni estere del Senato Usa.

Nel luglio 2015 era stato siglato il Piano d’azione congiunto globale, meglio conosciuto come Jpcoa, Joint Comprehensive Plan of Action, sottoscritto dall’Iran con Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito e Cina più la Germania: il cosiddetto accordo 5+1 (con l’Unione Europea). L’obiettivo era consentire a Teheran di portare avanti un piano per l’energia nucleare ma con la garanzia che non sfociasse nella dotazione di armamenti nucleari. Dopo l’affossamento dell’intesa, però, il piano di sviluppo iraniano sull’energia atomica è ripreso con l’entrata in funzione di moderne centrifughe per l’arricchimento dell’uranio, tra le proteste e le preoccupazioni di Israele e, anche, della comunità occidentale.

In più occasioni, nel recente passato, alcuni centri di ricerca iraniani sono stati oggetto di incidenti che ne hanno compromesso il lavoro e Israele aveva eliminato anche il responsabile del programma nucleare di Teheran.