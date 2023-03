Iran: oltre 100 arresti per avvelenamento studentesse

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Iran ha annunciato di avere arrestato oltre 100 persone in tutto il Paese per l’ avvelenamento di migliaia di studentesse avvenuto in circostanze non chiare, accusando i presunti autori non identificati di avere legami con gruppi “ostili”.

Nei vari episodi, registrati a partire dalla fine di novembre, le studentesse hanno sofferto di svenimenti, nausea, senso di soffocamento e altri sintomi dopo aver riferito di odori “sgradevoli” nei locali della scuola, e alcune sono anche finite in ospedale.