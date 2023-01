Iran: rilasciata su cauzione l’attrice Taraneh Alidousti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Taraneh Alidousti, una delle più famosi attrici iraniane, è stato rilasciata su cauzione e ha lasciato il temibile carcere di Evin a Teheran. L’attrice era stata arrestata lo scorso mese per aver preso parte alle proteste anti-regime. Lo annuncia Iran International. Per la liberazione dell’attrice si erano mobilitati in molti, compreso il Festival di Cannes.

Intanto, oggi l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei ha dichiarato che: «L’hijab deve essere osservato, perché è una necessità religiosa. È la Sharia e non ci sono dubbi sul suo obbligo»: così, dopo oltre tre mesi di proteste, il leader supremo della rivoluzione islamica.

Loading...

Durante i recenti “scontri”, ha detto, i nemici hanno sperato che le donne non indossassero l’hijab “ma sono stati schiaffeggiati”, ha detto Khamenei. “Non è giusto che alcune donne non osservino l’hijab integrale, ma non dobbiamo dire che sono contro la religione o la Rivoluzione islamica. Sono le nostre figlie”, ha detto aggiungendo che “tuttavia, dovrebbero essere corrette”.