Iran, Rohani risponde a Trump: «Prima di un incontro tolga tutte le sanzioni» La strada che porta alla ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, in merito all’accordo nucleare, e quindi a un incontro tra i presidenti dei due Stati, appare tutta in salita di Roberto Bongiorni

Hassan Rouhani durante il discorso inaugurale per il National Action on Housing Construction Scheme a Tehran, Iran, 27 agosto 2019 (Reuters)

2' di lettura

Che non fosse facile, lo si sapeva fin dal principio. Ma la strada che porta alla riprese dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, in merito all'accordo nucleare, e quindi ad un incontro tra i presidenti dei due Stati, appare tutta in salita.

In un momento in cui le tensioni nel Golfo Persico e nella Penisola arabica stanno toccando livelli davvero allarmanti, il mondo aveva accolto con un sospiro di sollievo l'annuncio dato dal presidente francese Emmanuel Macron, dal G7 di Biarritz, di un imminente colloquio (si parlava di settimane) tra il presidente americano Donald Trump e quello iraniano Hassan Rouhani. Lo stesso Trump aveva confermato la notizia, frenando tuttavia sui tempi («quando ci saranno le circostanze giuste»).

LEGGI ANCHE / Iran-Usa, così le sanzioni rafforzano i falchi del regime

Oggi, però è arrivata la frenata di Rouhani: l'Iran non ha intenzione di aprire negoziati con gli Stati Uniti a meno che non vengano revocate tutte le sanzioni imposte a Teheran. In altre parole è proprio l'opposto di quello che chiede Trump. I due capi di Stato sono dunque intenzionati ad incontrarsi per sbloccare questa pericolosa crisi, ma le rispettive posizioni sulle condizioni per iniziare appaiono inconciliabili. Il solito problema, dunque: chi compie il primo passo?

Pubblicità

«Teheran non ha mai voluto armi nucleari», ha precisato Rouhani in un discorso trasmesso in diretta dalla televisione di Stato, aggiungendo che l'Iran è sempre pronto ad avere colloqui.