Iran, scarcerata e subito riconvocata Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Londra: «Intollerabili le nuove accuse» Il ministro degli Esteri inglese ha condannato l'annuncio della giustizia di Teheran della convocazione della cittadina irano-britannica per la contestazione di nuove accuse dopo la precedente controversa condanna per spionaggio

Richard Ratcliffe, marito di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, protesta con in mano la foto della moglie, davanti allambasciata iraniana a Londra (Epa/Andy Rain/Stf)

Il ministro degli Esteri del governo di Boris Johnson, Dominic Raab, ha condannato l'annuncio della giustizia di Teheran della convocazione della cittadina irano-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe per la contestazione di nuove accuse dopo i 5 anni fra carcere e domiciliari già scontati per una precedente, controversa condanna per spionaggio. Raab ha definito «crudele e intollerabile» il trattamento inflitto alla donna e ha intimato all'Iran di restituirle definitivamente la libertà affinché possa tornare nel Regno Unito da marito e figli.

Liberata dopo 5 anni

La cittadina di nazionalità iraniana e britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe è stata liberata in Iran dopo cinque anni, dopo aver scontato la sua condanna a cinque anni per contestate accuse di spionaggio. L’agenzia di stampa iraniana Isna riporta inoltre che Zaghari-Ratcliffe è stata convocata in tribunale per il 13 marzo. Il suo avvocato Hojjat Kermani ha detto all’agenzia Irna che la cittadina anglo-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe, non potrà lasciare l’Iran, ma dovrà comparire nuovamente domenica prossima davanti al tribunale rivoluzionario di Teheran per rispondere di una nuova accusa, non ancora specificata.

Nel dicembre 2017 Johnson era stato in Iran per liberare la donna

Boris Johnson, all’epoca ministro degli Esteri britannico, nel 2017 andò in visita in Iran per fare pressioni per liberare la donna. Johnson era all’epoca impegnato in una visita nel Medio Oriente di tre giorni. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, dipendente della Fondazione Thomson Reuters condannata a suo tempo a Teheran per un caso presunto di spionaggio - nell’ambito di un processo assai controverso - era stata arrestata nel 2016 durante un viaggio nel Paese d’origine. Alcuni mesi fa, a causa dei rischi di contagio da Covid-19, era stata trasferita dal carcere agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori a Teheran, ma con l’obbligo di portare un braccialetto elettronico alla caviglia. La deputata laburista britannica Tulip Siddiq, eletta nel collegio della zona in cui la famiglia della donna vive e in contatto con il marito di lei, Richard Ratcliffe, ha detto che il braccialetto elettronico è stato rimosso oggi.

Richard Ratcliffe, arito della donna iraniana-britannica incarcerata Nazanin Zaghari-Ratcliffe, consegna un biglietto per la festa della mamma e fiori all’ambasciata iraniana a Londra nel 2019 (Epa/Will Oliver)

La nuova convocazione

La nuova convocazione davanti alla Corte rivoluzionaria di Teheran era stata preannunciata nei giorni scorsi dal portavoce dell’apparato giudiziario iraniano. La famiglia Zaghari-Ratcliffe - dopo aver sperato che la concessione dei domiciliari potesse essere un primo passo verso la liberazione definitiva e il placet al ritorno di Nazanin in Gran Bretagna dal marito e dai figli - teme che i giudici possano ora formalizzare invece contro di lei nuove accuse. La donna si dichiara da sempre innocente, mentre anche il governo di Londra contesta le accuse iraniane: la vicenda è al centro di tensioni, ma pure di negoziati diplomatici sotterranei con Teheran.

Tolto il braccialetto elettronico

Zaghari-Ratcliffe quando lavorava per Thomson Reuters Foundation, era stata fermata all’aeroporto di Teheran mentre si imbarcava su un volo diretto nel Regno Unito dopo avere fatto visita alla famiglia nella capitale iraniana. Le accuse di spionaggio e complotto per ribaltare lo Stato erano state vigorosamente respinte da sostenitori e gruppi per i diritti umani.