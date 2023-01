Iran, Tajani: «Esecuzioni punto di non ritorno, chiediamo stop immediato»

Ma «nessun baratto tra diritti e negoziato»

Alle affermazioni della deputata Pd Laura Boldrini, che ha chiesto di non barattare i diritti umani per il negoziato sul nucleare, Tajani ha replicato: «Non c'è alcun baratto tra diritti e dialogo sul nucleare, sono due cose differenti. Nessun baratto ma, essendo lo stesso Paese, non si può non dire non parliamo con il Paese, non parliamo con l'Aiea. Se si stesse costruendo la bomba atomica non sarebbe una cosa trascurabile e infatti il mondo intero sta dialogando». «L’Italia è in prima fila - ha continuato il ministro - e agisce con la necessaria gradualità, in crescendo. Speravo che la liberazione di Alessia Piperno fosse un segnale, ma così non è stato. Le relazioni diplomatiche non si interrompono da soli ma quando c'è un accordo generale».

La difesa dell’ambasciatore: «Esecuzioni dopo processi equi»

Era stato lo stesso ambasciatore iraniano, qualche ora prima nella sua prima conferenza stampa in Italia, a evocare l’accordo sul nucelare: «Era ed è alla nostra portata, i ritardi nei negoziati sono responsabilità dell’Occidente». Sulla repressione nessuna marcia indietro, anzi, la totale difesa dell’azione del regime, la negazione degli stupri in carcere e l’insinuazione sulla presenza di «agenti» di Paesi stranieri infiltrati nelle manifestazioni. «Non scambieremo la nostra indipendenza e sicurezza con niente», ha detto Mohammad Reza Sabouri. «Non saremo satelliti di nessuno. Se a qualcuno piace stare agli ordini degli Stati Uniti ciò non ha niente a che fare con noi». E ancora: «In base alle nostre leggi la pena capitale è autorizzata per i reati più gravi. Le persone condannate hanno avuto un processo equo con tutte le garanzie legali e dopo tutte le verifiche opportune e necessarie sono state condannate a morte». D’altronde, la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, insiste: «Il complotto dei nemici è fallito e questo è dovuto ai loro errori di calcolo».