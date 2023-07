Iran, il tour in Africa di Raisi per spingere la «diplomazia» economica di Teheran

I punti chiave Le cinque intese con Nairobi e gli «altri» obiettivi di Raisi

La prima tappa è stata Nairobi, la capitale del Kenya, in un incontro officiato dai vertici nazionali. Ora toccherà a Uganda e Zimbabwe, anche se i dettagli trasparsi sono pochissimi. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è impegnato in un tour nell’Africa subsahariana, la prima visita nel Continente di un leader di Teheran nell’arco di un decennio.

Raisi ha dichiarato che gli Stati africani rappresentano un «continente di opportunità» per l’economia iraniana, nel tentativo di irrobustire legami e volumi di interscambio fermi su valori quasi impercettibili. La tripla visita rientra in una strategia di «diplomazia economica» per diversificare partner commerciali e politici, compensando gli effetti delle sanzioni Usa e le tensioni con i governi occidentali sul suo programma nucleare. Prima di approdare in Africa, Raisi ha visitato con lo stesso approccio altri paesi «non allineati» in America centrale e meridionale come Venezuela, Cuba e Nicaragua, oltre ad aver ricucito i rapporti con l’Arabia Saudita.

Il primo esito della missione africana di Raisi si è espresso nella firma di un pacchetto di cinque memorandum of understanding con il governo kenyota e il neopresidente William Ruto, dedicati a settori come Ict, pesca, allevamenti e promozione degli investimenti sull’asse fra Nairobi e Teheran. Il progetto di debutto dovrebbe essere l’apertura di una fabbrica di auto iraniane in Kenya, cavalcando un settore che sta cercando di espandersi nella prima economia dell’Africa orientale. Secondo dati forniti dalle associazioni dei costruttori, Nairobi conta su una capacità produttiva potenziale di 96mila vetture commerciali l’anno ma riesce ad assemblarne appena 12mila. Un gap colmato dall’import di auto - vecchie - dall’estero, prolungando la dipendenza da partner esterni e aggravando l’impatto ambientale del settore.

In nessuno dei cinque documenti siglati si menziona, per ora, il do ut des dichiarato dallo stesso Raisi nella sua visita a Nairobi: l’interesse di Teheran per le risorse naturali che abbondano nella regione subsahariana e la contro-offerta della «esperienza» dell’Iran nell’industria petrolchimica, un’accoppiata che lascia intendere l’interesse per una collaborazione sempre più fitta anche sul versante energetico.

Per ora l’ambizione dichiarata di Raisi è aumentare di «10 volte» i volumi dell’interscambio fra Teheran e i Paesi della regione subsahariana, cavalcando l’integrazione sempre maggiore delle economie locali sotto la spinta dell’accordo di libero scambio African continental free trade area. I valori registrati oggi fra Teheran e i governi africani sono schiacciati su quote minime, con le autorità iraniane che dichiarano un interscambio di 1,27 miliardi di dollari Usa nell’anno fiscale 2022-2023, assorbito per quasi un quarto del suo valore economico dal solo Sudafrica (circa 322 milioni di dollari).