Iran, tramonta nelle urne l’era dei moderati. Ultraconservatori verso il trionfo

In attesa dei risultati ufficiali, che dovrebbero arrivare tra oggi e domani, un conteggio effettuato dall’agenzia Reuters ha dato i seguenti risultati parziali e non completi; il blocco conservatore e ultra conservatore si sarebbe aggiudicato 178 seggi, sui 290 in palio, 43 sarebbero andati a candidati indipendenti, soltanto 17 ai moderati. Corre voce che anche buona parte dei restanti seggi potrebbero finire nelle mani dei conservatori.

A Teheran, che da sola rappresenta 30 seggi, in testa alla lista dei conservatori c’era Mohammad Bagher Qalibaf. Un falco noto per essere stato sindaco di Teheran, e ancora prima comandante dell’aeronautica dei Guardiani della rivoluzione. Qalibaf viene indicato come un potenziale capo del Parlamento. Che potrebbe rappresentare, secondo alcuni osservatori, il candidato dei conservatori per le prossime elezioni presidenziali, nel 2021. Con la vittoria alle parlamentari, gli ultraconservatori hanno creato le basi per poter affermarsi anche nelle presidenziali del 2021.

Ma per la leadership degli ayatollah la priorità è restare al potere. E assicurare la sopravvivenza della Repubblica islamica. Quindi occorre un drastico miglioramento delle condizioni economiche del Paese. Gli ayatollah non hanno dimenticato le proteste di novembre scoppiate per il rincaro dei prezzi della benzina. E trasformatesi in pochi giorni in rivendicazioni politiche. Rotto il muro della paura, diversi manifestanti avevano perfino chiesto un cambiamento radicale del regime.