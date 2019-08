Iran-Usa, così le sanzioni rafforzano i falchi del regime

L’Iran è una società complessa, in cui vige un sistema volto a bilanciare i poteri, per quanto quelli della Guida suprema, e dei vari organismi di controllo, in buona parte nominati da questa figura, siano decisamente superiori. Anche i potenti guardiani della Rivoluzione, vero e proprio Stato nello Stato, fanno capo a Khamenei. Con Mohammad Khatami, presidente dal 1997 al 2005, i riformisti, la fazione più aperta in Iran, avevano provato a dare una spallata riformatrice che potesse spianare la strada a una democrazia islamica. Invano. Oggi la loro era è tramontata. Ma dal 2013 il loro sostegno ai moderati – conservatori più aperti, disposti a qualche prudente riforma – ha concesso a Rohani di vincere due elezioni presidenziali e una parlamentare. «Questa alleanza che ha portato al successo i moderati non ci sarà probabilmente più – precisa Annalisa Perteghella -. I riformisti sono scontenti perché Rohani non ha realizzato le riforme concordate. In questa situazione di forti tensioni internazionali e interne, i riformisti si sentono emarginati. Ed è probabile che facciano quello che hanno fatto nel 2004 e 2005: boicottare le elezioni».

Gli ultra-radicali, intanto, si stanno rafforzando. Uno dei primi segnali è stato assicurarsi la leadership nella politica estera. Nessuno dimentica quello che è accaduto il 25 febbraio, quando Zarif annunciò le dimissioni, subito respinte da Rohani. Dietro questa mossa inattesa vi era lo scontento del ministro degli Esteri per non esser stato invitato alla storica visita del presidente siriano Bashar al-Assad a Teheran. A incontrare l’alleato siriano era andato il potente generale Qassem Soleimani, comandante delle brigate al Quds dei pasdaran.

A ciò si aggiungono le ultime tensioni nello Stretto di Hormuz. «L’Iran si è sentito minacciato e ha reagito minacciando i suoi vicini, intensificando l’azione nelle crisi regionali», dice l’esperta dell’Ispi.Un altro effetto delle sanzioni Usa è stato il deciso indebolimento del settore imprenditoriale privato e il rafforzamento di tutta quella grande economia, anche parallela, gestita dai Guardiani della rivoluzione (da quest’anno nella lista Usa dei movimenti terroristici).

C’è infine un ultimo effetto collaterale non contemplato da Trump: il recente riavvicinamento tra Iran ed Emirati Arabi Uniti, preoccupati per le pensanti ricadute economiche delle tensioni nello Stretto di Hormuz. I diplomatici dei due Paesi, teoricamente nemici, si sono incontrati per trovare il modo di mantenere quella sicurezza regionale sul cui già precario equilibrio la decisione di Trump ha agito come un terremoto.