Iran, vince il conservatore Raisi. Rouhani si congratula con il «nuovo presidente»

Teheran - Il copione è stato rispettato. Gli iraniani si sono svegliati con un nuovo presidente della Repubblica. Ebrahim Raisi, il falco conservatore sostenuto dal regime, è il nuovo presidente dell'Iran. Secondo i primi dati parziali resi noti dal ministero dell’Interno, ha ottenuto il 62% dei voti, pari a 17,8 milioni di voti. Ben distanti gli altri due candidati, rispettivamente con 3,3 e 2,4 milioni di preferenze.



Il presidente uscente Rouhani e gli altri due candidati in corsa, tra cui il moderato Hemmati, hanno riconosciuto la vittoria di Raisi congratulandosi con lui. Che sarà il nuovo presidente, in un periodo particolarmente complesso.

Ma forse, come ci hanno precisato diversi cittadini che hanno deciso di non votare, non sarà il presidente di tutti gli iraniani. Soprattutto di quella corposa fetta dell'elettorato rappresentato dai giovani che in gran parte di sono astenuti dal voto.

Il clerico-magistrato, 60 anni, accusato dai rivali di esser coinvolto nell'esecuzione di migliaia di prigionieri politici (e da tempo sotto sanzioni degli Stati Uniti) era stato messo a capo della giustizia nel 2019 dalla guida spirituale. Secondo ormai diversi media iraniani avrebbe superato il 50% del quorum richiesto.

Si tratta comunque di dati parziali, e non ufficiali. Ma l'affluenza, di cui non si conoscono ancora i dai ufficiali potrebbe essere davvero bassa. Forse la più bassa da quando è sorta la Repubblica Islamica dell'Iran, nel 1979.Finisce così l'era dei moderati, che avevano mantenuto la presidenza con Hassan Rouhani dal 2013 al 2021 (e nel 2017 aveva ottenuto il 73,3% dei voti) , ed inizia un lungo periodo dominato dai conservatori e dagli hardliner, i cosiddetti oltranzisti.