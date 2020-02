Irap: avvocati esentati se si avvalgono di consulenti ed esperti Essendo un ricorso che può ritenersi usuale non si concretizza l’ipotesi di autonoma organizzazione di Massimo Romeo

Una decisione della Commissione tributaria lombarda riguarda l’annosa questione dell’Irap per i professionisti.

Il caso in esame

La vicenda esaminata dai giudici milanesi (sentenza n. 379/2020) riguarda l'impugnazione da parte di una libera professionista, esercente l'attività di avvocato, del diniego di rimborso relativo all'Irap versata per un'annualità e reputata come non dovuta essendo attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della stessa.

In particolare la ricorrente aveva evidenziato, a conforto del diritto al rimborso, che la propria attività era stata svolta con l'esclusivo apporto del lavoro proprio presso uno studio legale, di aver utilizzato per la propria attività solo i beni strumentali necessari per esercitarla adeguatamente (computer, telefono, fax e internet), di aver svolto la stessa in assenza di qualsiasi struttura organizzata esterna capace di produrre valore aggiunto, di aver avuto alle proprie dipendenze e per un periodo di tempo limitato una segretaria, cui erano state demandate funzioni meramente esecutive.

La definizione di autonoma organizzazione

La negazione del rimborso veniva essenzialmente fondata dall'Ufficio sulla definizione di autonoma organizzazione fornita da alcune pronunce della Corte di Cassazione in base alla quale andrebbe considerata rilevante, ai fini Irap, l'attività professionale che si sostanzia nell'organizzazione di capitali o lavoro altrui; secondo questa giurisprudenza l'iscrizione ad un albo professionale non vale di per sé ad escludere l'applicazione dell'Irap se sussiste un contesto organizzativo derivante dall'impiego di capitale e/o lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo.

Nel caso di specie, secondo l'amministrazione finanziaria, vi erano sufficienti elementi che inducevano a ritenere l'esistenza in capo alla contribuente di una struttura autonomamente organizzata:

spese non irrilevanti per immobili, per lavoro dipendente, per compensi a terzi (prestazioni professionali).