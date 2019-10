Irap dimezzata per le aziende della montagna emiliana Ecco l’incentivo per 12mila imprese del territorio per i prossimi tre anni - Azzerata l’imposta per le nuove realtà e le startup di Ilaria Vesentini

«È una misura di sostegno alle piccole imprese che non ha precedenti nel Paese, perché in un colpo solo raggiunge una platea di 12mila aziende e perché opera su un arco triennale, una durata che permette la programmazione degli investimenti aziendali con certezza di risorse». Così Palma Costi, assessore alle Attività produttive dell’Emilia-Romagna, sintetizza la portata del provvedimento regionale che dimezza l’Irap per le attività in montagna per i prossimi tre anni e azzera l’imposta per le nuove realtà e le startup, con un beneficio che può arrivare fino a 9mila euro.

Una misura-bandiera della Giunta Bonaccini su cui l’amministrazione ha impegnato 36 milioni di euro nel triennio (12 milioni di euro l’anno) e che toccherà 100 comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo in altura. Dietro c’è un lavoro «titanico», lo definisce Costi, durato quasi un anno per trasformare un impegno preso con le zone economicamente più fragili del nostro tessuto produttivo in un meccanismo semplice e certo di funzionamento. «L’Irap è sì una imposta regionale ma in quanto materia fiscale è di competenza nazionale e quindi non potevamo direttamente e semplicemente abbattere le aliquote – spiega l'assessore –. Abbiamo invece dovuto studiare, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, un sistema per cui la Regione restituisce sotto forma di credito di imposta un contributo per tre anni (per il 2019, 2020 e 2021), calcolato in base all'Irap versata nel 2017 dagli aventi diritto».

Aziende, commercianti e artigiani fra i beneficiari

I beneficiari sono aziende, attività commerciali, artigiani ma anche professionisti e lavoratori autonomi della montagna emiliano-romagnola tenuti a pagare l'Irap e che nel 2017 hanno versato un importo di imposta inferiore ai 5mila euro. Attraverso il portale dedicato www.bandoirap.it potranno predisporre un’unica domanda con cui accedere direttamente al credito di imposta per i tre anni individuati. Il meccanismo di “rimborso”, stabilito con una apposita legge regionale, prevede un contributo pari al 100% del valore dell'imposta lorda dovuta nel 2017 se l'importo Irap versato non supera i 1.000 euro e al 50% per gli importi maggiori di 1.000 euro e fino a un massimo di 5.000 euro (oltre tale soglia non ci sono agevolazioni); le nuove imprese, create in montagna a partire dal 1° gennaio 2018, e le start-up innovative potranno godere di una esenzione totale fino a un massimo di 3mila euro l’anno di imposta dovuta, sempre per tre anni.

Il bando resta aperto fino al 2 dicembre 2019

«Non ci risultano esistere misure analoghe in altre regioni e anche in Emilia-Romagna è la prima volta che riusciamo a costruire una azione tanto innovativa e di tale portata, capace di abbracciare in un solo colpo 12mila aziende. L’auspicio è che venga approvata la nostra proposta di autonomia regionale in cui è prevista la delega per le azioni nelle aree montane. Questo bando, che resta aperto fino al 2 dicembre 2019, potrebbe diventare il modello di una modalità nuova e disruptive di supportare le piccole imprese», sottolinea l'assessore Costi che da una settimana è in giro ogni giorno su e giù per l'Appennino per illustrare la misura. «Le domande stanno arrivando a un ritmo esponenziale e i riscontri dai piccoli imprenditori sono di grande soddisfazione, c’è chi mi ha ringraziato perché grazie ai 7.500 euro di rimborsi Irap che avrà da qui al 2021 ha già comprato un nuovo macchinario», conclude Costi.