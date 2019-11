Iraq: 5 militari italiani feriti in attentato nel Kurdistan iracheno Tre militari sono in prognosi riservata e attualmente ricoverati in un ospedale militare a Baghdad. Il più grave ha riportato un’emorragia interna; un altro ha perso alcune dita di un piede e il terzo ha gravissime lesioni a entrambe le gambe, che sono state parzialmente amputate. Gli altri due militari coinvolti nell’esplosione hanno riportato solo micro fratture e lesioni minori. I soldati stavano svolgendo attività di mentoring and training a beneficio delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta al Daesh

Iraq, a fuoco il governatorato di Bassora: polizia risponde con proiettili e gas lacrimogeno

Attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq: cinque i feriti. Tre sono in prognosi riservata e attualmente ricoverati in un ospedale militare a Baghdad. Dei tre il più grave ha riportato un’emorragia interna; un altro ha perso alcune dita di un piede e il terzo ha gravissime lesioni a entrambe le gambe, che sono state parzialmente amputate. Gli altri due militari coinvolti nell’esplosione, invece, hanno riportato solo micro fratture e lesioni minori.

La nota della Difesa

«Nella mattinata di oggi (10 novembre, ndr) - si legge in una nota della Difesa - un ordigno esplosivo artigianale è detonato al passaggio di un team misto di Forze Speciali italiane in Iraq. Il team stava svolgendo attività di mentoring and training a beneficio delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta al Daesh».

I commandos italiani erano insieme ai Peshmerga

L’attentato contro i militari italiani - secondo quanto appreso dall’Ansa - è avvenuto intorno alle 11 locali, nella zona di Suleymania, nel Kurdistan iracheno. A essere coinvolti sono stati i commandos della task force presente in quell’area, che stava svolgendo un’attività di supporto ad una unità di forze speciali dei Peshmerga. I cinque feriti, sempre secondo quanto è stato possibile apprendere, sono tre incursori della Marina (appartenenti al Goi, il Gruppo operativo incursori) e due dell’Esercito (9/o Col Moschin).

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini è stato prontamente messo al corrente di quanto accaduto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli.

Informati Mattarella e Conte

Guerini, spiegano fonti della Difesa, sta seguendo «con attenzione e apprensione» gli sviluppi di quanto accaduto. Il ministro ha immediatamente informato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Capo dello Stato - si legge in una nota del Quirinale - «appresa la notizia del gravissimo attentato contro il contingente militare italiano in Iraq, ha fatto pervenire al Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini, e al capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, un messaggio di solidarietà per i militari rimasti feriti». Vicinanza ai militari feriti è stata espresa anche da Conte. Il presidente del Consiglio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, «continua a seguire costantemente e con attenzione la situazione». Lunedì pomeriggio, 11 novembre, il capo del Governo parteciperà alla riunione del Consiglio supremo di Difesa, quindi incontrerà a Villa Pamphilj la Cancelliera tedesca Angela Merkel.