Iraq: otto morti negli scontri tra polizia e seguaci di Moqtada Sadr. Coprifuoco

Tensione alle stelle in Iraq, dove l’esercito ha dichiarato il coprifuoco in tutto il paese a seguito dei disordini scoppiati nella capitale dopo che il leader sciita iracheno Moqtada Sadr ha annunciato il suo ritiro dalla vita politica dopo 20 anni di attività nell’Iraq post-Saddam Hussein.

Sadr, vincitore alle elezioni legislative di ottobre, ha alzato i toni della protesta politica dopo che sabato scorso aveva proposto a tutti i leader politico-confessionali di ritirarsi dai rispettivi incarichi per far posto alle “riforme”. E questo nel quadro del prolungato stallo politico e istituzionale per la formazione del nuovo governo.

Coprifuoco nel paese

A seguito dell’annuncio, numerosi sostenitori di Sadr si sono riversati nelle strade della Zona Verde e sono anche entrati nel palazzo presidenziale della capitale irachena.

L’esercito iracheno ha di conseguenza introdotto il coprifuoco, prima a Baghdad a partire dalle 15.30 locali (le 14.30 in Italia) e poi in tutto il paese per un periodo indefinito. «Le forze di sicurezza invitano i manifestanti a ritirarsi immediatamente dalla Zona Verde», si legge nel comunicato del Comando delle operazioni congiunte di Baghdad, l’ufficio dell’esercito che riunisce tutte le componenti militari e di polizia preposte alla sicurezza della capitale e dei suoi dintorni. Il coprifuoco è stato introdotto, si legge nel comunicato, «per prevenire scontri o spargimenti di sangue tra gli iracheni».

Lacrimogeni, morti e feriti

Secondo quanto riferisce la tv irachena al Iraqiyam le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla di manifestanti da Sadr di fronte alla sede del Palazzo della Repubblica. Stando alle informazioni diffuse da al Jazeera e al Arabiya, raffiche di fucili automatici e di colpi d’arma da fuoco sono stati uditi nel centro di Baghdad, durante gli scontri tra forze di sicurezza e manifestanti del leader Moqtada Sadr. Alcune fonti parlano di “miliziani filo-iraniani” infiltrati che, secondo le testimonianze raccolte tra i sadristi, hanno aperto il fuoco contro gli agenti di polizia. Secondo alcune informazni ci sarebbero decine di feriti e otto morti. Le informazioni, tuttavia, non possono essere verificate sul terreno in maniera indipendente.