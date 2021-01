Iraq: due kamikaze si fanno esplodere nel centro di Baghdad, 31 vittime e 80 feriti L'attentato è avvenuto in una strada affollata nella zona di piazza Tayaran. Dopo anni di violenza settaria, gli attacchi suicida erano diventati piuttosto rari nella capitale irachena

La scena dell’attentato kamikaze a Baghdad (Afp)

Sale a 31 morti e 80 feriti il bilancio ancora non definitivo del duplice attentato suicida compiuto oggi nel centro di Baghdad. Lo riferisce il direttore della protezione civile irachena, il generale Kazem Selman, citato dalla tv irachena governativa al Iraqiya.

L'attentato è avvenuto in una strada affollata nella zona di piazza Tayaran, poco lontano da piazza Tahrir, epicentro da circa un anno e mezzo delle proteste antigovernative contro il carovita e la corruzione.

Dopo anni di violenza settaria, gli attacchi suicida erano diventati piuttosto rari nella capitale irachena e quello odierno è il primo dal giugno del 2019, nel quale persero la vita numerose persone. Per il momento l'attacco non è stato rivendicato.

Le autorità: l’attacco sembra opera dell’Isis

Dopo il silenzio iniziale, le autorità irachene hanno fatto trasparire che l’attacco potrebbe essere opera dell’Isis. Il generale Kazem Selman, direttore della Protezione civile irachena, ha affermato che finora non ci sono state rivendicazioni dell'attacco, compiuto da due attentatori suicidi, ma che «l'attentato ricorda per modalità ed esecuzione quelli compiuti dall'Isis». Era dal giugno del 2019 che il centro di Baghdad non veniva colpito da attacchi dinamitardi e suicidi di questo tipo. L'Isis era stato dichiarato sconfitto militarmente in Iraq nel dicembre del 2017.

Video choc mostra kamikaze poco prima di esplosione

Una serie di video e di testimonianze apparse nelle ultime ore sui social network e trasmessi dai media iracheni chiarisono la dinamica del duplice attacco avvenuto oggi nel centro di Baghdad e costato la vita, secondo bilanci non definitivi, a una trentina di persone. Gli attentatori suicidi sono stati due. Il primo si è fatto esplodere su un lato di piazza Tayyaran (piazza dell'Aviazione), dove sorge tra l'altro un vasto e affollato mercato popolare. Di questa prima esplosione non ci sono immagini in diretta, ma alcuni filmati mostrano la scena di panico tra le bancarelle del mercato dopo che i passanti e i commercianti hanno sentito il boato della prima deflagrazione.