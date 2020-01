Iran, 35 morti nella calca per la sepoltura di Soleimani. Il Pentagono frena Trump Si parla di almeno 35 vittime nella ressa per la sepoltura del generale iraniano. Nel frattempo il Pentagono smentisce Trump sull’attacco ai siti culturali

È caos alla sepoltura di Soleimani, il generale ucciso lo scorso 3 gennaio, in corso nella sua città natale di Kerman. La calca che si è generata per l’evento ha causato, secondo i media locali, un totale di almeno 35 vittime e 48 feriti. Altre fonti sostengono che non sia ancora emerso un bilancio delle vittime, ma si parla comunque di numeri rilevanti. La cerimonia ha attirato decine di migliaia di persone, con un afflusso simile a quello (da record) per la marcia funebre del 6 gennaio.

Il Pentagono smentisce Trump

Nel frattempo, negli Usa, si aprono fronti di contrasto fra la Casa Bianca e i vertici militari. Il Pentagono ha smentito il presidente Usa Donald Trump, respingendo il suo proposito di attaccare «52 siti culturali» in Iran . Il segretario alla Difesa Mark Esper ha dichiarato che gli Usa «rispetteranno le leggi di un conflitto armato» , rifiutandosi di commettere crimini di guerra. Esper ha poi precisato pubblicamente che gli Usa «non hanno alcuna intenzione» di abbandonare il paese, replicando alle informazioni diffuse dall'agenzia Reuters su un presunto passo indietro delle truppe Usa dallo scacchiere medio-orientale. Il pressing per un ritiro delle truppe statunitensi è aumentato quando il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione per chiedere a tutte le truppe straniere di lasciare immediatamente il paese.

La Germania ritira le sue truppe

Anche sul versante europeo si profilano i primi distinguo. La Germania ritirerà parte delle sue truppe schierate in Iraq nell'ambito della della coalizione anti-Isis. Lo hanno annunciato il ministro degli Esteri Heiko Maas e il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, con una lettera inviata lunedì alla Commissione degli Esteri. La decisione fa seguito alla bufera innescata dall'uccisione da parte degli Stati Uniti del comandante del Qods iraniano, Qassem Soleimani .

Circa 30 soldati di stanza a Baghdad e Taji saranno trasferiti in Giordania e in Kuwait, ha detto un portavoce del ministero della Difesa ad AFP, aggiungendo che il ritiro «inizierà presto».Il Parlamento iracheno ha votato una mozione che chiede il ritiro immediato delle truppe straniere dal suo territorio. I Verdi e le forze della sinistra nel Bundestag hanno chiesto il ritiro «più rapido possibile» dal paese.

Il governo tedesco sta cercando un dialogo diretto con le autorità di Iraq e Iran. «Nessuno vuole un impegno militare in Iraq contro la volontà del parlamento» ha dichiarato Maas, secondo quanto riporta il quotidiano Die Welt. Sempre secondo il Die Welt, non si tratterebbedi una sfida particolarmente ostica dal punto di vista logistico. Sono appena cinque i militari tedeschi di stanza presso il quartier generale della coalizione anti-Isis a Baghdad, mentre nel complesso di Taji 27 soldati stanno addestrando le forze irachene.