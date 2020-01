Iraq, Di Maio: lotta all’Isis prioritaria. Incontro con Zingaretti per il programma di Governo Secondo il ministro degli Esteri l’Unione Europea deve saper parlare con una sola voce

Faccia a faccia di 45 minuti a Palazzo Chigi tra il leader M5S, Luigi Di Maio, e il segretario dem Nicola Zingaretti. Tema del colloquio - «molto positivo e costruttivo» secondo la nota congiunta diffusa al termine - la situazione politica generale e il percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di

governo. Tra i fronti caldi del ministro ministro degli Esteri pentastellato anche la crisi in Medio Oriente, fronte sul quale Di Maio ha confermato come la priorità delGoversno italiano sia la lotta all’Isis.

«In queste ore - ha detto il leader politico M5S in un intervento su Facebook - siamo al lavoro come governo sugli ultimi sviluppi della situazione in Iraq, che ovviamente preoccupano tutto il mondo. In quella regione la nostra priorità è e resta la lotta al sedicente Stato Islamico. Ci sono nostri militari - ha ricordato il pentastellato - che sono stati gravemente feriti o sono morti per combattere Daesh, in ogni sua forma. Uomini e donne in uniforme che rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza. Il nostro pensiero va al loro operato e alla loro incolumità», ha sottolineato il capo della Farnesina.

L’Ue deve saper parlare con una sola voce

L’Unione europea può contribuire a fare in modo che la situazione sfugga a qualsiasi controllo. «Negli ultimi giorni come Italia abbiamo lanciato un forte appello al dialogo e alla responsabilità - ha sottolineato Di Maio -, invitando a mantenere aperti i canali con tutti gli interlocutori, evitando atti che possano avere gravi conseguenze», ha proseguito Di Maio sottolineando che «se vogliamo essere davvero incisivi, l’Unione Europea deve saper parlare con una sola voce. Ed è per questo che ho apprezzato l’invito alla moderazione e alla de-escalation dell'alto rappresentante Ue, Josep Borrell».

