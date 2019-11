Perché l’Iraq sta precipitando nel caos

Le cellule dormienti dell’Isis

Non stupisce che malgoverno, corruzione, e i vuoti di potere che si sono creati in diverse aree calde, rappresentino un terreno fertile per i gruppi estremisti islamici, prima fra tutti l’Isis.

Il team italiano stava svolgendo attività di addestramento, altrimenti definite “mentoring and training”, proprio in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'Isis. L’attentato è avvenuto intorno alle 11 locali di domenica, in una zona tra Kiruk e Suleymania, nel Kurdistan iracheno. Un’area fino al settembre 2017 controllata dai peshmerga curdi ed ora dall’esercito di Baghdad. Si tratta di una zona molto sensibile, dove operano i servizi segreti di alcuni Paesi, tra cui quelli turchi, ma dove anche l’Iran ha concreti interessi.

Nessuno ha rivendicato finora l’attentato. E per ora non si può escludere alcuna pista. Ma i sospetti cadono naturalmente sull’Isis.

Le sue cellule dormienti potrebbero aver compreso che il momento è maturo per seminare ancora violenza. Per aggiungere caos al caos. E provare a rialzare la testa dopo l’uccisione del loro leader.

Per approfondire:

● Iraq: 5 militari italiani feriti in attentato nel Kurdistan iracheno

● Iraq, attentato alle forze speciali: 5 italiani feriti (video)

● Iraq, almeno 4 morti e 108 feriti durante proteste a Baghdad (video)