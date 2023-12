Iraq, un piano per riprendere le esportazioni di petrolio curdo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia Al-Sudani ha dichiarato che il Paese sta considerando una modifica al proprio bilancio federale che permetterebbe a Baghdad di pagare le compagnie petrolifere internazionali che lavorano in Kurdistan, ridando il via alle esportazioni attraverso un oleodotto chiave verso la Turchia dopo uno stop di mesi.

Al-Sudani ha detto che l’articolo del bilancio federale, approvato dal parlamento, richiederebbe al governo di pagare una media di 8 dollari al barile come costo di recupero per il petrolio prodotto in Iraq al di fuori del Kurdistan. Il costo di recupero in Kurdistan è di 21 dollari al barile.

“Stiamo discutendo la bozza di modifica dell’articolo in questione con la commissione finanziaria parlamentare”, ha dichiarato Al-Sudani durante un’intervista in un talk show trasmesso dal canale Rudaw.

L’interruzione dell’oleodotto ha già comportato la perdita di miliardi di dollari di entrate per i governi e le compagnie che operano nella regione. Al-Sudani ha dichiarato che il suo Paese sta perdendo le entrate di circa 470.000 barili di esportazioni al giorno. Le compagnie petrolifere internazionali “stanno aspettando la modifica di questo articolo per poter pagare i costi di produzione”, ha detto Al-Sudani.

Attualmente la regione produce solo tra gli 80.000 e i 90.000 barili al giorno di greggio per la raffinazione interna, ha aggiunto Al-Sudani.