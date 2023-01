Irca acquista la divisione Sweet Ingredients da Kerry

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Gruppo Irca, leader internazionale nell’industria del cioccolato, annuncia di essere in negoziazione esclusiva per l'acquisizione della divisione Sweet Ingredients del gruppo Kerry, per un corrispettivo di 500 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per la prima metà del 2023. Kerry reinvestirà i proventi dell'operazione nello sviluppo strategico del suo business Taste & Nutrition.

Fatturato da un miliardo

Secondo quanto indicato in un comunicato, la combinazione tra Irca e la divisione Sweet Ingredients di Kerry darà vita ad un leader globale nel settore degli ingredienti di alta qualità con un fatturato prossimo al miliardo di euro, un footprint produttivo globale ed una presenza significativa negli Stati Uniti.

Loading...

Ingredienti di alta qualità

«Allo stesso tempo - recita il comunicato - l'operazione rafforzerà l'offerta one-stop-shop di Irca, consolidando la leadership del Gruppo ed espandendo la sua gamma di ingredienti ad alto valore aggiunto». L'operazione sarebbe la terza realizzata da Irca dopo l'acquisizione a luglio 2022 da parte del fondo di private equity Advent International dopo quelle di Anastasi, leader italiano nella produzione di ingredienti a base pistacchio, e di Cesarin, leader nel mercato della frutta candita di alta qualità.

«Siamo felici di collaborare con Kerry in questa operazione e non vediamo l'ora di completarla con successo - afferma Massimo Garavaglia, amministratore delegato di Irca -. La divisione Sweet Ingredients vanta capacità produttive di alto profilo, tecnologie differenzianti ed un team di talento, che condivide la nostra stessa passione e desiderio di offrire la massima qualità a clienti e consumatori finali, e che accoglieremo con gran piacere nel nostro gruppo».