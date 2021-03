Iren, tengono gli utili e sale il dividendo. L’a.d. Bianco: «un modello solido»

2' di lettura

Una buona tenuta dei margini e dell’utile, un balzo degli investimenti a 685 milioni (+30,7%) e un dividendo in crescita a 0,095 euro per azione. Questo, in sintesi, il 2020 di Iren, che ha visto anche un calo dei ricavi a 3,7 miliardi (-12,8%), principalmente per il calo dei prezzi delle commodity, del clima mite e per gli effetti del lockdown. Un quadro promosso dal mercato dove il titolo ha chiuso in rialzo del 2,2% a 2,3 euro in una giornata comunque positiva per tutto il settore in Europa.

Recovery Fund, grande opportunità per le multiutility e per l’Italia

La solidità del modello di business

Il...