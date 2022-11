Iride, al via il consorzio che svilupperà soluzioni per la costellazione di satelliti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo sviluppo di Iride, la costellazione dei satelliti di orbita bassa, rappresenta uno step importante per l’industria dell’aerospazio europea. E così le imprese cominciano ad organizzarsi. Nasce in questo contesto il consorzio Osiride, costituito da D-Orbit, Exprivia, Planetek Italia e Serco Italia, per lo sviluppo di soluzioni innovative per i satelliti destinati al futuro programma di osservazione della Terra sostenuto dall’Esa, l’Agenzia spaziale europea.

Il consorzio produrrà idee, progetti e soluzioni, oltre a favorire la nascita di startup e approcci innovativi per lo sviluppo della nuova costellazione satellitare. E sarà aperto all’ecosistema delle Pmi e delle startup in tutta Italia, contribuendo alla crescita dei distretti aerospaziali.

Le quattro società partner di Osiride sono specializzate in diversi segmenti del settore dell'osservazione della Terra: D-Orbit, società comasca, opera nel settore della logistica spaziale e dei servizi di trasporto, Exprivia, azienda di Molfetta (Bari), lavora nei sistemi di terra e nelle soluzioni software aziendali per clienti pubblici e privati, Planetek Italia, sempre di Bari, opera nello sviluppo di servizi e analytics derivati da osservazione della Terra, infine Serco Italia di Roma è attiva nell'osservazione della Terra e ha alle spalle una lunga esperienza nel progettare e operare infrastrutture per la gestione del dato satellitare.

Iride – il nome è stato scelto nell’ambito di un concorso aperto alle scuole ed è stato annunciato la primavera scorsa dall’astronauta Samantha Cristoforetti – è il più importante programma spaziale europeo per l’osservazione della Terra a bassa quota e gioca un ruolo importante nel programma NextGenerationEU dedicata allo sviluppo delle attività spaziali, a supporto della transizione ecologica e digitale. Il programma realizzerà un sistema per i servizi geospaziali – a livello nazionale ed europeo – capace di includere tutte le componenti (upstream, downstream e servizi), destinato sia alla Pubblica amministrazione che ai privati.

Iride sarà composto da una costellazione di 36 satelliti, di diverse tipologie e dimensioni, che combinano sensori SAR, ottici, pancromatici, iperspettrali e infrarossi. La costellazione sarà realizzata in Italia e sarà completata entro il 2026 con il supporto dell’Agenzia spaziale europea e italiana per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, stanziati nell’ambito del Pnrr.