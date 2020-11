Irideos: «Traffico dati sotto controllo, su rete unica in fibra non escludiamo nulla» L'intervista all'amministratore delegato della società, Danilo Vivarelli: «Pronti a gestire nuovi picchi» di Simona Rossitto

Danilo Vivarelli, amministratore delegato di Irideos

La situazione del traffico dati nelle reti tlc è ancora sotto controllo; la crescita c'è, ma è ben lontana dai livelli del lockdown di marzo. Dal suo osservatorio privilegiato Danilo Vivarelli, ex consigliere di Tim e oggi amministratore delegato di Irideos, tasta il polso della situazione durante la nuova emergenza legata alla seconda ondata di contagi da coronavirus. In ogni caso l'azienda, controllata al 78,3% da F2i e al 21,7% dal fondo Marguerite, si dice pronta a gestire eventuali nuovi picchi. Quanto al business, Irideos nel 2020 non ha riscontrato un grosso effetto Covid e registrerà alla fine dell'anno una sostanziale tenuta dei ricavi con margini in leggero aumento. Tuttavia il piano di crescita previsto per il 2020 sarà probabilmente spostato al 2021. Nel frattempo Irideos, nata dall'aggregazione di varie imprese dell'Ict che operano nel mondo del BtoB, guarda al progetto di rete unica, senza escludere nessuna ipotesi: «E' importante – dichiara Vivarelli a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) - che ci sia un accesso non discriminatorio alle infrastrutture. Laddove si crea una concentrazione occorrono misure regolamentari adeguate».

Con la nuova ondata di contagi, e il conseguente aumento delle misure restrittive, quali differenze osservate rispetto al lockdown di marzo?



Noi siamo un operatore di servizi essenziali e nel primo lockdown, gestendo un'infrastruttura critica, abbiamo continuato a lavorare. Allora abbiamo notato alcune tendenze: l'aumento complessivo dei dati ha comportato una notevole richiesta di passaggi, da parte delle aziende, dall'adsl alla fibra. Inoltre abbiamo registrato nel nostro data center Avalon Campus, dove alloggiamo apparati di 155 operatori, un aumento del traffico dei dati scambiati. Il numero di collegamenti ha subito un'accelerazione del 50 per cento. Passato il primo periodo critico, il traffico è continuato a crescere, ma a un livello più standard. Guardando ai numeri, al momento si contano circa 100 nuove connessioni a settimana, nel lockdown erano 150. Siamo, cioè, più o meno in linea col periodo pre-Covid. In generale, dall'epidemia a oggi, si è registrata una crescita del 25% con un picco superiore nella prima fase e via via una normalizzazione. In ogni caso siamo pronti a gestire nuove impennate, non c'è nessun problema ad aumentare la nostra capacità.



Voi avete 30mila chilometri di fibra ottica, che cosa ne pensate del progetto di rete unica?