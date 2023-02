Irlanda: avanti con la legge anti-vino. «Etichette in due-tre mesi, speriamo tutti i Paesi Ue ci seguano»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Irlanda va avanti con la sua idea di integrare nelle etichette degli alcolici indicazioni sanitarie sui possibili danni, e si pronuncia anche per una estensione di queste «avvertenze» anche agli altri Paesi dell’Unione Europea.

Infatti, venerdì 3 febbraio la responsabile dell’unità di controllo del tabacco e dell’alcol del Ministero della Salute di Dublino, Claire Gordon, ha annunciato le tempistiche del piano anti-alcolici, che prevede notifica al Wto e via libera «entro 2 o 3 mesi».

La speranza - ha sottolineato Gordon - è «che entro 2 o 3 mesi potremo dare il via a questa legge» e in seguito «che tutti gli altri» Paesi «ci seguano», ha detto Gordon a un evento Ue sulla lotta al cancro. «Siamo molto grati e in effetti un po’ sorpresi di aver superato con successo la valutazione Ue» perché si tratta «in qualche modo di una violazione del mercato unico».

I prossimi passi formali prevedono una notifica da parte dell’Irlanda all’Organizzazione mondiale del commercio, poiché il nuovo sistema di etichettatura potrebbe essere considerato un ostacolo al commercio internazionale. Dublino è consapevole che il passaggio al Wto potrebbe presentare difficoltà, ma punta a chiudere con successo la procedura.