Irlanda, così i cervelli italiani seducono web company e servizi segreti

Questo software viene venduto ai clienti che hanno necessità di capire l'uso che viene fatto dei propri marchi, video e foto nel web. Anche per contrastare la contraffazione e avere una mappatura aggiornata all'istante di dove possano annidarsi pericoli e svilupparsi opportunità commerciali. Oggi Logograb ha un ufficio anche nella sede della Bank of Ireland di New York, messa gratuitamente a disposizione dall'istituto di credito.



«Per noi è stato naturale venire in Irlanda – racconta Boschin, fondatore e Ceo della start up –. Qui è lo Stato che viene a chiederti ciò di cui hai bisogno e non il contrario».

«Lo sviluppo della città è continuo – aggiunge Alessandro Prest, cofondatore e Cto – tanto che si sta sviluppando un nuovo quartiere incubatore di start up hi tech nell'area in cui sorge la distilleria della Guinness».



Le chiavi dell'attrattività irlandese



Boschin elenca le chiavi del successo di questa nazione. «Sono essenzialmente tre – afferma - . La prima è la lingua, che permette di vendere tecnologia in un contesto anglosassone: la maggior parte dei nostri clienti è statunitense. L'Irlanda è il 51° Stato degli Usa. La seconda è il talento. Ti vengono riconosciuti capacità, merito e conoscenze senza dover tirare fuori la carta di identità. È proprio la multiculturalità il terzo elemento, visto che non esiste alcuna discriminazione in campo professionale né per età, né per stato sociale, né per provenienza».