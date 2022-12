Irlanda tra solstizio d'inverno e il fascino della storia

Per chi volesse farsi ispirare da un'idea di viaggio last minute per le festività alle porte, la proposta è quella di catturare la magia dei giorni intorno al solstizio d'inverno in Irlanda partendo da un luogo che racchiude l'affascinante mistero della ritualità celtica. Si tratta del grande sito funerario neolitico di Newgrange, nella contea di Meath, parte dell'Ireland’s Ancient East, che proprio come migliaia di anni fa permette di catturare la luce in questo particolare momento dell'anno.

