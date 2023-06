Irma Testa: «Una noce sola nel sacco non fa rumore. Serve la squadra anche nelle vittorie personali»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torre Annunziata, rione Provolera. Se non si è mai stati lì, basta inserire il nome in un motore di ricerca e leggere i primi dieci titoli di articoli (“Un nuovo crollo alla Provolera”, “Sgominata piazza di spaccio alla Provolera”, “Blitz contro i simboli della prepotenza”) , per farsi un’idea. Non si può non partire da lì per capire come Irma Testa, classe 1997, campionessa del mondo di pugilato 2023 nei pesi piuma, sia un fiore straordinario, tenace e colorato nato fra le macerie.

La scoperta del pugilato

«Sono nata e cresciuta a Torre Annunziata nel quartiere Provolera, seconda di quattro figli. Da piccolina ero la pecora nera della famiglia, perché gli altri erano tranquilli, io no. Mia mamma Anna ha sempre lavorato tanto, tornava a casa quando noi già dormivamo e quindi siamo cresciuti con i nonni. Ma mia mamma si è sempre preoccupata che facessimo i compiti e che studiassimo e ci ha insegnato a stare lontani da persone che nel nostro quartiere conoscevamo bene. I miei fratelli ed io abbiamo sempre apprezzato i suoi sacrifici e a modo nostro cercavamo di darle qualche soddisfazione stando lontano dai problemi» racconta l’atleta seduta a gambe incrociate sul divano della sua nuova casa con Tokyo, il suo nuovo cane, che le scodinzola intorno. Il nome è stato scelto in onore delle ultime Olimpiadi: dal Giappone Irma Testa è tornata con la medaglia di bronzo, la prima nella storia del pugilato femminile italiano nel torneo iridato.

I suoi primati

Non era la prima volta, per altro, che l’atleta campana, soprannominata Butterfly per la leggiadria dei suoi movimenti, faceva segnare un primato: a Rio nel 2016 è stata la prima pugile italiana ad andare alle Olimpiadi. Il suo palmares conta poi nel 2019 il titolo di campionessa europea nella categoria dei pesi piuma. Sembrano lontanissimi i tempi dei primi guantoni: «Da piccola non ero molto sportiva, ho iniziato a otto anni e le ho provate tutte. In più non mi è mai piaciuta la scuola. A dodici anni sono entrata in palestra perché spinta da mia sorella Lucia e non ho più smesso. Ero una bambina iperattiva e terribile, ma dopo gli allenamenti ero distrutta e mi spegnevo. Allora sentivo una gran pace interiore, un rilassamento fisico e mentale che mi piaceva. Tornavo in palestra più per la sensazione che sentivo dopo che per gli allenamenti in sé».

Il primo incontro arriva a quattordici anni, Irma vince per KO e spacca il naso all’avversaria. In breve viene iscritta ai campionati italiani, che ha vinto con grande facilità, e da lì agli Europei il passo è stato breve. A volerla era l’allenatore della Nazionale, a convincere la madre fu Lucio Zurlo, il maestro che l’aveva formata e che è rimasto il suo punto di riferimento: «Avevo solo quattordici anni, ma mia madre si è sempre fidata del maestro Lucio e vedeva in lui una persona che aveva trasformato sua figlia in una persona serena. Bastarono quindi poche parole. Lucio le disse che “la nazionale è un treno che nella vita passa una volta”. Andai all’Europeo e tornai con la mia prima medaglia di bronzo».

L’approdo in azzurro

L’allenatore della Nazionale cambia, ma arriva la conferma per Irma Testa in azzurro. Così a 14 anni lascia il rione Provolera e va a vivere da sola ad Assisi in un hotel, nella parte affittata dalla Federazione. Se Lucio Zurlo è stato colui che le ha insegnava il rispetto delle regole, la gentilezza e «tutti gli insegnamenti che hanno formato la donna che sono oggi», negli anni della formazione Irma Testa incontra un’altra persona chiave, il secondo allenatore Emanuele Rendini. «È stato tutto: il mio miglior amico, mia madre, mio padre. Quando sei piccola e vivi lontano da casa hai bisogno di un punto di riferimento e lui è diventato per me più di un padre, perché con lui ho vissuto tutti i dubbi e condiviso le mie prime volte adolescenziali. Allora tornavo a casa solo per le feste o quando finivo un campionato lungo o una preparazione lunga. Per il resto vivevo da sola».