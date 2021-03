Iron Dames, un team tutto al femminile alla guida di una Ferrari da competizione Gare storiche e una web serie dedicata. Manuela Gostner, una delle quattro componenti della squadra, racconta come il motorsport non sia solo una prerogativa maschile. di Camilla Colombo

Da sinistra, la danese Michelle Gatting, l'italiana Manuela Gostner e la svizzera Rahel Frey che, insieme alla project manager Deborah Mayer, compongono il team Iron Dames.

Gare storiche e una web serie dedicata. Manuela Gostner, una delle quattro componenti della squadra, racconta come il motorsport non sia solo una prerogativa maschile.

Oggi, nel mondo, ci sono circa venticinque-trenta donne pilote professioniste. Se il numero appare ancora molto basso – e lo è – è incoraggiante notare che, rispetto a una decina di anni fa, la quantità di ragazze che si sono avvicinate al mondo del motorsport è cresciuta. L'epoca delle eccezioni, leggi alla voce Michelle Mouton, talento naturale del rally, classe 1951, forse, sta per avviarsi alla conclusione. A rendere il settore delle quattroruote un po' meno maschile, e maschilista, ci stanno pensando quattro donne che fanno parte di un team internazionale dall'identità, e dal nome, molto chiari: Iron Dames.

La Ferrari 488 GTE guidata dal team Iron Dames.

A dare vita al progetto Iron Dames sono stati la passione e l'impegno di Deborah Mayer, pilota della Ferrari Challenge, del programma Ferrari XX e delle Competizioni GT, che circa tre anni fa ha deciso di formare un equipaggio automobilistico tutto al femminile, con il contributo del Racing Team Iron Lynx. Manuela Gostner, insieme alla danese Michelle Gatting, alla svizzera Rahel Frey e alla project manager Mayer, sono le componenti della line-up che ha iniziato a partecipare alla European Le Mans Series e alla 24 Ore di Le Mans con una Ferrari 488 GTE. A fine febbraio 2021, al circuito del Mugello, hanno presentato la web serie omonima, per raccontare la loro Racing Beyond Limits: 6 episodi da 20 minuti ciascuno, che alternano momenti di gara, interviste ai box e attimi di vita quotidiana fuori dal paddock.

Da sinistra, Rahel Frey, Manuela Gostner e Michelle Gatting.

«Ho fatto la prima prova per il team nel 2018, al circuito Paul Richard a Le Castellet, nel sud della Francia», mi racconta su Skype Manuela Gostner, altoatesina di 36 anni con un passato da sportiva nella pallavolo. «Ho iniziato ad avvicinarmi al motorsport grazie a mio padre e a mio fratello che mi hanno fatto scoprire il mondo delle Ferrari Challenge, dove avevano un loro team, essendo grandi appassionati di motori. Mi è così piaciuta questa realtà, che ho deciso di partecipare in prima persona. Ed è proprio dopo una gara vinta nella Ferrari Challenge, che sono stata scelta per diventare una Iron Dames».

Un momento di gara dello scorso anno alla 24 Ore di Le Mans.

I passi necessari per entrare, da professionista, nel settore sono pochi, ma fondamentali. «Si inizia andando in pista tutto il giorno, noleggiando un'auto, comprando le ore per guidare, ottenendo la licenza di guida e avendo un buon coach. È inutile negarlo: è uno sport costoso. È un investimento da fare solo se credi davvero che questa attività, oltre a una passione nel tempo libero, possa diventare qualcosa di più», commenta Gostner. «Il coach è importante, soprattutto all'inizio, per insegnare le cose più semplici, da come indossare il casco alle tecniche di guida, al mettere in pratica rapidamente la teoria. Farsi esaminare con la telemetria, analizzando dati, grafici, punti di frenata, non è facile, perché non puoi nascondere nulla dei tuoi errori, ma è il modo migliore per imparare». Lo svantaggio di iniziare a correre da adulti, e non da ragazzini, è la consapevolezza del limite e della paura. C'è una maggiore componente di ragionamento e di riflessione da adulti, rispetto all'istinto e all'incoscienza che guidano da piccoli. «È la sfida fra testa e dna».

L'immagine di lancio della web serie dedicata alle Iron Dames, dal titolo Racing Beyond Limits, presentata a fine febbraio al circuito del Mugello.

Un confronto simile si presenta anche fra uomini e donne, quando corrono in pista. «Spesso con i piloti dobbiamo dare prova della nostra capacità, dimostrare di avere talento e professionalità e di saper andare veloci, come loro», racconta Gostner. «La verità è che non c'è una differenza di performance fra uomini e donne, non c'è uno scarto di capacità nell'andare forti. È la mentalità che ci distingue, come nella vita. Abbiamo un dna diverso, gli uomini sono più impetuosi, hanno meno paura di sbagliare e rischiare. Noi donne ci mettiamo più testa, metodo, riflessione e prudenza. Lavoriamo per costruirci la fiducia».