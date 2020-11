Ironia e competenza, così anche gli insegnanti conquistano il web La classifica dell’Osservatorio Alkemy-Il Sole24Ore dedicata agli insegnanti diventati riferimento online. Una rosa di docenti che hanno scelto anche la rete per dialogare con gli studenti di G.Coll.

(13705)

La classifica dell’Osservatorio Alkemy-Il Sole24Ore dedicata agli insegnanti diventati riferimento online. Una rosa di docenti che hanno scelto anche la rete per dialogare con gli studenti

3' di lettura

C’è un prof che in piena estate ha conquistato il cuore social di milioni di studenti con le sue lezioni di ripasso messe su TikTok. «Ho notato che l’estate stava passando senza che i ragazzi approfondissero le materie e ho lanciato un video per studiare, accompagnato dall’hashtag #RipassiamoInsieme». Così Sandro Marenco, 48enne savonese, professore di inglese e tedesco al liceo scientifico Galileo Galilei di Alessandria. Marenco è il social prof che guida la classifica italiana dell’Osservatorio Alkemy-Il Sole24Ore e dedicata agli insegnanti diventati riferimento online. Una rosa di docenti che hanno scelto anche la rete per dialogare con gli studenti.

«Parlo ai ragazzi con la loro lingua, facendo micro-lezioni di inglese e tedesco. Uso i social per prendermi in giro e per coinvolgere in modo divertente gli studenti, racconto con ironia le situazioni legate alla didattica a distanza, ma in realtà veicolo i valori per me intoccabili: nei video mi batto contro l’omofobia e il razzismo con messaggi basati su gentilezza e ascolto, ben consapevole anche del mio ruolo», precisa Marenco, che pubblica video-bignami di sessanta secondi che hanno registrato nel solo mese di agosto oltre 4 milioni di views.

Loading...

«Spiego cose basilari e mi piace che i ragazzi possano trovare pillole di lingue straniere navigando le loro piattaforme preferite. In questi ultimi mesi ho notato una moltiplicazione di interesse da parte anche di altri insegnanti», dice Marenco, che su TikTok ha superato i 240mila follower per oltre 10 milioni di like, mentre su Instagram è seguito da oltre 13mila follower. «La chiave vincente è puntare sull’ascolto: io per esempio rispondo a tutti i ragazzi che mi scrivono», conclude Marenco.

Le posizioni della classifica portano l’attenzione su filosofia, letteratura, matematica. Al secondo posto svetta il notissimo Alessandro D’Avenia e al terzo Elia Bombardelli con le sue video-lezioni di matematica e gli esperimenti scientifici. Questo trentaduenne trentino docente di matematica e fisica al liceo Steam International di Rovereto è il prof con più di 200 videolezioni caricate su YouTube per 330mila iscritti al canale e oltre 60 milioni di views. «Con le scuole chiuse abbiamo sostituito le lezioni in classe con la didattica a distanza. I miei video nascono otto anni fa, ma quest’anno sono diventati ancora più centrali vista la situazione», afferma Bombardelli.

In classifica al quarto posto Luca Raina, docente di storia e geografia al Collegio e divulgatore digitale nelle scuole. In classifica seguono Enrico Galiano, Alessandro Bencivenni, Maestra Mary, Emanuela Pulvirenti, Sara&Smelly, Riccardo Puglisi.