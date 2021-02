Irpef: Confindustria, sistema disincentiva produttività. Patrimoniale, Orsini: ne abbiamo 17, tema è organizzarle Il vicepresidente Orsini rileva che «con l'Irpef attuale un dipendente che cerca di guadagnare un euro in più finisce col trovarsi in tasca pochi centesimi o, al limite, col peggiorare la propria situazione complessiva, perdendo bonus e detrazioni»

Il presidente di Federarredo, Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria (Ansa)

«La progressività va ridisegnata», perché «questo sistema è un disincentivo al lavoro e alla produttività». Così il vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, Emanuele Orsini ascoltato dalle commissioni Finanze di Senato e Camera sulla riforma dell'Irpef. Per Orsini «con l'Irpef attuale un dipendente che cerca di guadagnare un euro in più finisce col trovarsi in tasca pochi centesimi o, al limite, col peggiorare la propria situazione complessiva, perdendo bonus e detrazioni».

Per un lavoratore dipendente «l'aliquota marginale effettiva sopra i 28 mila euro è di oltre il 31% (quella legale è del 27%). Tra i 35 mila ed i 45 mila euro il prelievo effettivo arriva al 61%! (a fronte di un'aliquota legale del 38%). Questo sistema è un disincentivo al lavoro e alla produttività», ha detto Orsini. «Regolarizzare l'andamento delle aliquote effettive dell'Irpef è una priorità. Nel farlo, va alleggerita la pressione sui redditi medi, eliminando i disincentivi ad aumentare il reddito, in particolare sopra i 28 mila euro. La soluzione più agevole, a nostro avviso, è ridisegnare i parametri dell'imposta esistente, mantenendo un sistema ad aliquote e scaglioni, ma riducendo l'ampiezza dei “salti” di aliquota (in particolare tra secondo terzo scaglione) e applicando le detrazioni decrescenti in maniera più lineare rispetto al reddito (a partire da 28 mila euro)».

Oggi l'Irpef, «l'imposta principale del nostro ordinamento, sembra uscita dal bisturi del Dr. Frankenstein: tenuta solo dal filo ideale di tassare il reddito personale». Quel che occorre è «un progetto di riforma a tutto tondo che riguardi non solo l'Irpef ma l'intero sistema fiscale», secondo Orsini. Tuttavia «le risorse stanziate (2 miliardi l'anno) sono esigue. Recuperare risorse dall'evasione va bene, ma non offre garanzie. Servirà quindi rimodulare il prelievo nelle imposte e tra le imposte del sistema fiscale».

Stop Irap, evitiamo ulteriori tasse in questa congiuntura

Quanto all'Irap «è un'imposta che ha fatto il suo tempo. Dopo la cancellazione temporanea dei versamenti del tributo dovuti nel 2020, il Legislatore ha un'occasione storica per eliminarla del tutto. Si avrebbero enormi benefici in termini di semplificazione e attrazione di nuovi investimenti». Secondo Orsini «anche la tassazione delle imprese va migliorata. Nel volume “il Coraggio del futuro: Italia 2030-2050”, presentato nei mesi scorsi, abbiamo indicato varie azioni concrete e siamo pronti a fare la nostra parte». L’appello è affinché si eviti «di introdurre nuove imposte o oneri sulle imprese in questa congiuntura drammatica, in cui molte lottano per la sopravvivenza».

Patrimoniale? Il tema è riorganizzare le 17 che abbiamo già

«Riguardo l'imposta patrimoniale il tema non è “se” introdurne una, ma come riorganizzare le 17 che abbiamo già». Così Orsini, in audizione in commissione Finanza sulla riforma Irpef. «Gran parte del dibattito sull'imposta patrimoniale in Italia si concentra intorno agli immobili residenziali e alla prima casa. Un catasto obsoleto - la cui riforma è lunga e costosa - la congiuntura e le esperienze del passato invitano alla cautela».