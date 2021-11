Tasse, taglio delle aliquote Irpef e Irap: le opzioni allo studio

Su taglio fisco copertura oneri ancora da valutare

«Si rileva che le disposizioni in commento fissano un obiettivo di spesa predeterminando la copertura finanziaria di oneri futuri, ancora da valutare, che per loro natura potrebbero non essere suscettibili di essere ricondotti nell’ambito di un tetto di spesa (pari alle risorse stanziate)». Così il servizio Bilancio del Senato sul fondo da 8 miliardi per la riduzione della pressione fiscale nel dossier sul Ddl di Bilancio.

Per i tecnici si determinerebbe in tale ipotesi «una inversione del corretto ordine in base al quale la copertura finanziaria non può che presupporre la determinazione dell’onere che, a sua volta, è la risultante della stima associata alle disposizioni di riforma del settore; norme che, al momento, non esistono». Inoltre il servizio Bilancio ricorda che «l’approccio seguito contabilizza nei saldi di finanza pubblica l’incremento di spesa di 8 miliardi di euro annui a partire dall’entrata in vigore della legge di bilancio con tutte le conseguenze peggiorative dei saldi anche in termini di fabbisogno ed indebitamento netto laddove le esigenze finanziarie connesse alla riforma potrebbero trovare la loro concreta attuazione soltanto nel corso del 2022 e semprechè tutta la riforma venga varata nell’arco temporale ipotizzato».Nel dossier si rileva che «non si possono escludere, per la complessità della materia da disciplinare, ritardi nell’attuazione della riforma ovvero interventi soltanto parziali, con conseguenze in termini di tiraggio delle risorse rientranti nella dotazione del fondo già scontate nei saldi tendenziali di finanza pubblica».