Irpef, Ires, cuneo e detrazioni: ecco le misure fiscali della manovra

Il capitolo fiscale della manovra poggia su due pilastri: la conferma per una anno del taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef, che rappresentano il cuore della legge di bilancio. Cuneo e Irpef valgono i circa 15 miliardi di extradeficit. II viceministro Maurizio Leo ha portato in Cdm anche sconti fiscali per le imprese che investono o assumono, oltre all’introduzione della global minimum tax con cui il governo conta di coprire parte della manovra. Vediamo nel dettaglio le misure

