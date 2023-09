Irpef, risparmi fino a 260 euro: chi guadagnerà dal riordino delle aliquote

In termini finanziari, ipotizzando la conferma dell'attuale sistema di detrazioni delineato dall'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), si stima un impegno vicino ai quattro miliardi di euro. La revisione interesserebbe i contribuenti con redditi superiori a 15mila euro, poco meno di 24 milioni di soggetti (circa il 57% della platea Irpef). In media il risparmio dovrebbe attestarsi sui 160 euro annui, con un massimo di 260 euro per chi dichiara da 28mila euro in su.

Irpef, come (potrebbe) cambiare

L'incidenza del reddito

Ovviamente, l'entità della riduzione dell'imposta dipende dal livello del reddito del contribuente. La tabella sulla destra in basso mostra i risparmi generati dall'intervento in esame, evidenziando che:

1) per chi dichiara redditi fino a 15mila euro, e che quindi si collocano nell'attuale primo scaglione dell'imposta, non vi sarà alcun beneficio;

2) per chi dichiara fino a 28mila euro, il risparmio d'imposta corrisponderà al 2% del maggior reddito rispetto al valore di 15mila euro. In altre parole un reddito di 20mila euro si determinerà un risparmio annuo di 100 euro (il 2% di 5mila);

3) per tutti i soggetti con redditi superiori il risparmio sarà pari a 260 euro annui.

È inoltre opportuno sottolineare, che – se verrà confermata l'ipotesi in esame, che circoscrive l'intervento alla sola riduzione dell'aliquota dell'attuale secondo scaglione dell'imposta – i risparmi citati prima, a parità di reddito, saranno goduti nella stessa misura da qualsiasi contribuente Irpef, indipendentemente dalla categoria reddituale di appartenenza.

In altre parole, la mera riduzione dell'aliquota del secondo scaglione garantirebbe risparmi d'imposta a tutti i contribuenti con redditi superiori a 15mila euro, ma non avrebbe effetti sull'equità orizzontale dell'Irpef, il cui perseguimento è uno degli obiettivi fissati dallo stesso articolo 5 della legge delega. A 20mila euro di reddito, per esempio, l'imposta ammonterebbe a 1.958 euro per un lavoratore dipendente, 3.665 euro per un pensionato e 3.828 euro per un lavoratore autonomo, lasciando inalterato il divario tra le diverse categorie.

Andranno, infine, valutati gli effetti dell'accorpamento del primo e del secondo scaglione dell'Irpef sul sistema delle relative addizionali. Infatti, Comuni, Province autonome e Regioni possono adottare un'aliquota unica oppure un modello impositivo costruito sull'applicazione di una pluralità di aliquote modulate sui medesimi scaglioni fissati dall'articolo 11 del Tuir per l'Irpef. Sotto questo punto di vista, è eclatante il caso della Campania, dove la rimodulazione seguita alla revisione degli scaglioni disposta dalla legge di Bilancio 2022 ha generato incrementi dell'addizionale che, per i contribuenti con oltre 65mila euro di reddito, sono stati maggiori dei risparmi sull’Irpef prodotti dalla riforma nazionale.