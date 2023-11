Irpef, si può ridurre il secondo acconto di novembre o gennaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho cessato l’attività di commerciante nel corso del 2023 ma non ho ancora percepito la pensione, che comincerò a ricevere solo dal prossimo anno. Posso evitare di versare l’acconto a novembre?

L’acconto per l’anno in corso va versato, se supera 257,52 euro (206 per chi applica gli Isa e per i forfetari), in due rate: la prima è pari al 40% per la generalità dei soggetti Irpef, e al 50% per gli autonomi soggetti a Isa e i forfetari, e va versata insieme al saldo dell’anno precedente (il decreto attuativo della delega fiscale in tema di Adempimenti, approvato in via preliminare dal governo lo scorso 23 ottobre consentirà la rateazione fino al 16 dicembre); la seconda rata è pari al 60% (50% per soggetti Isa e forfetari) e va versata entro il 30 novembre. Per i soggetti Irpef con partita Iva e fatturato inferiore a 170.000 euro la seconda rata 2023 è rinviata al 16 gennaio ed è pagabile in cinque rate . Per tali soggetti la scadenza «novembre» va intesa «16 gennaio 2024».

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta, ma esistono due metodologie di calcolo. Il metodo “storico” si basa sull’imposta dovuta per l’anno precedente: per l’Irpef, il rigo “Differenza” (quest’anno: RN34) del modello Redditi, ossia la differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni, i crediti d’imposta e le ritenute subite. I versamenti da fare nell’anno saranno pari all’importo del rigo RN34, suddivisi in due rate eguali per i contribuenti soggetti agli Isa e per i forfetari, nella percentuale 40%-60% per tutti gli altri (se il dovuto è pari od inferiore a 52 euro, non c’è obbligo di versare acconti). Chi segue questa impostazione, a novembre verserà la seconda rata specificamente indicata in apposito rigo della dichiarazione (per quest’anno, è RN62, colonna 2).

Il metodo previsionale, invece, consente di versare acconti inferiori a quelli basati sullo “storico”, se si prevede che l’imposta dovuta sarà più bassa dell’anno precedente, tenuto conto di possibili variazioni per riduzione del reddito, o sostenimento di maggiori oneri o spese, ma anche delle variazioni di aliquota.

La scelta di ridurre l’acconto dovuto a novembre deve essere ponderata bene, perché la riduzione che viene stimata sarà poi essere confrontata, al momento di presentare la dichiarazione per il periodo di imposta per il quale sono stati versati gli acconti, con il valore che risulterà dal rigo “Differenza” per tale anno: se il versamento dell’acconto risulterà inferiore a tale valore, si applica una sanzione, comminata a seguito dei controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973, pari al 30% delle somme versate in meno (esempio; Differenza Redditi 2024 = 3.000; acconto versato nel 2023 = 2.000; versamento carente = 1.000; sanzione = 1.000 x 30% = 300 euro). Rimane impregiudicata, per il contribuente, la facoltà di versare entro 30 giorni dall’avviso, con riduzione della sanzione al 10%, e quella di avvalersi del ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte in varia misura, a seconda del momento in cui si sana il versamento carente. Un esempio classico in cui si prevede la riduzione del reddito è quello del professionista o imprenditore che cessa l’attività nel corso del 2023; ma anche il socio in società di persone che nell’anno ha ceduto le proprie quote a soggetti estranei alla compagine sociale (mentre, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, eventuali passaggi di quote tra soci attuali hanno effetto, ai fini dell’imputazione del reddito della società, solo dall’anno successivo).

Quanto ad oneri e spese, è di particolare impatto l’eventuale riscatto a fini previdenziali della laurea o degli anni di pratica professionale. Nel decidere se utilizzare il metodo previsionale non basta però considerare esclusivamente il minor reddito o i maggiori oneri o spese: potrebbero, infatti, venire meno altre detrazioni o deduzioni, spingendo l’Irpef verso l’alto. Potrebbero, ad esempio, venir meno le rate per ristrutturazione (godute in quote annuali negli anni precedenti); oppure l’Irpef del 2022 potrebbe aver scontato spese per interventi o cure particolarmente dispendiose che non si ripeteranno. In sintesi: non basta che il reddito sia calato per giustificare il versamento di un minor acconto a novembre, ma occorre confrontare le spese sostenute nel 2022 con quelle stimate per il 2023.

Partita Iva sotto i 170mila euro: il secondo anticipo va al 2024

Sono un piccolo professionista che ha qualche difficoltà a versare integralmente l’acconto Irpef dovuto per novembre di quest’anno, a causa di una temporanea difficoltà ad incassare i crediti dai clienti. Già a giugno avevo avuto la necessità di rateizzare; posso farlo anche per il secondo acconto?

In base a quanto disposto dal decreto collegato alla manovra 2024 (Dl 145/2023), per la prima volta si supera la precedente impostazione, che non permetteva di dilazionare l’acconto di novembre.

Per il solo acconto 2023 vengono offerte due alternative: versare quanto dovuto senza interessi entro il 16 gennaio 2024, oppure in cinque rate uguali a cadenza mensile con interessi del 4% su base annua, la prima entro il 16 gennaio 2024.

Ma non vale per tutti; occorre rispettare due requisiti: essere titolari di partita Iva, e non aver conseguito ricavi o compensi superiori a 170.000 euro nel 2022. Il beneficio – salvo modifiche al testo in conversione - non si applica ai soci di società, anche se quest’ultima rientra nei limiti dimensionali. Poiché oggetto della dilazione sono le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, il rinvio non vale solo per l’Irpef, ma anche per cedolare secca, Ivie, Ivafe e imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari. Sono invece esclusi i contributi previdenziali Inps ed i premi assicurativi Inail. Rimane impregiudicata la possibilità di applicare il metodo previsionale (si veda il quesito principale).

Cedolare secca, cifra riducibile ma occhio all’aliquota 2024

Ho un appartamento in una località turistica che affitto tramite portale online. Quest’anno la stagione estiva è stata nettamente peggiore dello scorso anno: posso evitare di versare il secondo acconto della cedolare secca?