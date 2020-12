Irrigazione a goccia, a Giulia Giuffrè il Nobel italiano della sostenibilità

In questa direzione, l'azienda ha lanciato nel 2015 Green Fields, un progetto che incoraggia con dei premi gli agricoltori a smaltire correttamente i prodotti in plastica dopo l'uso, assicurandone una seconda vita.

Nel suo impegno per l'agricoltura sostenibile nel mondo, Giuffré ha coordinato in prima persone il progetto Agri-Lab: un “laboratorio itinerante” pensato per i Paesi in via di sviluppo, che ha come obiettivo promuovere la cultura del risparmio idrico in agricoltura.

Per questo progetto pilota è stato scelto un kit di irrigazione contenuto in una scatola, che può essere facilmente spedito e installato anche da non esperti, con l'obiettivo di sostenere i piccoli e nuovi agricoltori. Abbracciare l'irrigazione efficiente significa per queste persone poter trarre sostentamento dal proprio lavoro nei campi e avere anche la possibilità di un futuro più redditizio.

Fungendo da progetto pilota, Agri-Lab mira a formare futuri esperti di irrigazione in Africa, con particolare attenzione al Senegal e l'Etiopia.«Ispirati da una missione che ha radici profonde, attraverso l'irrigazione di precisione scendiamo in campo per un ecosistema virtuoso, condividendo un modello di agricoltura sostenibile. Il nostro impegno ci ha portato ad aderire al programma Global Compact delle Nazioni Unite, che ci permette di essere parte di un network internazionale con il quale condividiamo esperienze e progettualità», ha detto Giuffrè nell'accogliere il premio di Sdg Pioneer 2020.

Le ha fatto eco Marco Frey, presidente del Global Compact Network Italia: «Anche quest'anno una giovane donna si distingue per l'impegno e l'energia che dedica, insieme alla sua azienda, al perseguimento dell'Agenda 2030 ed in particolare nella gestione efficiente delle risorse idriche, che sappiamo essere una delle principali sfide che siamo chiamati ad affrontare, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Ci auguriamo che questo riconoscimento le dia ancora più motivazioni per diffondere in Italia e nel Mondo la cultura dell'innovazione sostenibile, con prodotti sempre più efficienti, durevoli e circolari».