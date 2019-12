Isa 2019, i chiarimenti last minute sui problemi nell’invio

Nel modello ISA (righi da C11 a C13) è richiesto invece il numero degli incarichi relativi ai modelli 770/CU Ordinaria per ciascuna fascia individuata sulla base del numero dei sostituiti presenti nei citati modelli 770/CU Ordinaria.

Per garantire la corretta applicazione dell'indicatore elementare di anomalia “corrispondenza del numero di CU ordinarie con i dati in anagrafe tributaria”, occorre pertanto riconciliare le due informazioni, forzando (modificando) il dato, delle precalcolate ISA2019 in modo da renderlo conforme al dato da dichiarare nel modello, secondo le istruzioni previste per la compilazione dei suddetti righi.

Gli altri chiarimenti riguardano alcuni aspetti particolari in relazione a singoli Isa.

Agenti di assicurazione

Ad esempio per l'Isa AG91U riguardante agenti di assicurazione, promotori finanziari e altre attività ausiliarie, viene chiarito che nel caso in cui il contribuente non abbia stipulato alcun contratto di polizza nel periodo d'imposta, ad esempio perché i ricavi indicati nel rigo C03 o nel rigo C04 dei dati extracontabili sono stati conseguiti a fronte di polizze stipulate in precedenti periodi di imposta, il campo C19 deve essere impostato con il valore “1”, Solo così il sistema effettua il calcolo. In questi casi il tutto va spiegato nel quando Annotazioni.

Studi odontoiatrici

Per quanto attiene all'Isa Ak21U (attività degli studi odontoiatrici e delle imprese operanti in ambito odontoiatrico) viene chiarito che il dato richiesto nel frontespizio del modello relativo al campo “Anno di iscrizione ad albi professionali” va inteso come l'anno di inizio attività (comunicato ai fini IVA).